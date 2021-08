C'est une affaire de viol qui a ouvert la deuxième session de la Chambre criminelle du tribunal de grande instance de Saint-Louis. Une affaire qui s'est déroulée dans la capitale sucrière de Richard-Toll, en mars 2020. L'accusé, Ifra Sy, conducteur de taxi-moto, a été reconnu coupable de tentative de viol et condamné par la cour à une peine de cinq ans ferme.

Âgé de 21 ans, puisque né le 16 juin 2020 à Richard-Toll, Ifra Sy est poursuivi pour tentative de viol sur la jeune fille Aissata Sy. C'est devant la cour de la chambre criminelle que le jeune "jakartaman", très confus dans ses réponses, a commencé à mesurer la gravité des faits qui lui sont reprochés. Inconstant dans ses déclarations, I. Sy a usé de tous les moyens et astuces pour se tirer d'affaire.

Mais c'était sans compter avec la pugnacité des juges et des avocats de la partie civile.

Hier, devant les juges, l'accusé a déclaré que la jeune Aissata Sy sortait avec lui depuis longtemps et qu’elle était consentante pour coucher avec lui le 3 mars 2020. A la question du procureur général de savoir, s'il y a eu consentement du rapport sexuel, pourquoi donc toute cette violence pour déshabiller la fille ? Ifra Sy, tout confus, tergiverse dans ses explications. Avant de lancer à la cour : "Je n'ai jamais tenté de la violer, parce qu'elle est ma copine. Elle m’avait demandé de la supporter sur ma moto et, en échange, qu'on ait des rapports sexuels. Malheureusement, arrivés au lieu du rendez-vous, elle s'est jouée de moi en me déclarant qu’elle avait ses menstrues. Très énervé par ces mensonges, j’ai repris ma moto et je l'ai abandonnée sur place."

Acculé de questions sur l'origine des tâches de sperme retrouvées sur les habits de la fille et de sa fuite au Fouta, Ifra Sy soutient tout ignorer de la provenance des gouttes de sperme sur le pantalon d’A. Sy. ‘’Alors, enchaîne le président de la cour, si tu n'as rien à te reprocher, pourquoi fuir et aller te réfugier dans ton village au Fouta ?’’. Une question qui laissa l'accusé bouche-bée un instant. Avant qu'il ne se ressaisisse pour donner une réponse peu convaincante : "Je suis allé au Fouta pour ne pas être arrêté par la police, parce que des collègues conducteurs de moto-taxi m'ont informé que les policiers me traquaient dans la ville".

Dans la plainte déposée le 4 mars 2020 au commissariat de police de Richard Toll par Aissata Sy pour tentative de viol, de violences et de voies de faits contre Ifra Sy, la jeune fille y raconte sa mésaventure. A la barre, la victime est encore revenue en détail sur le film de la tentative de viol. Devant la cour, elle déclare que le jour des faits, vers 20 h, elle a été interceptée par I. Sy à bord de sa moto pour la ramener chez elle, alors qu’elle revenait d’une manifestation organisée par son équipe de navétanes. Une proposition qu'elle accepta sans grande difficulté, parce que connaissant très bien l'accusé, qui est en plus un parent de la famille. Mais les problèmes débutent quand lfra Sy, en cours de route, a simulé un besoin naturel pressant pour arrêter le moteur de la moto. Revenant sur ses pas après quelques minutes au bord du canal d'irrigation, il enlaça la fille Aissata par la taille et commença à lui palper les seins, avant de la projeter violemment par terre, tout en essayant de la déshabiller.

Malgré sa farouche résistance, les deux forces étaient très inégales et I. Sy parvient à la déshabiller avec violence, en lui ôtant son pantalon et sa petite culotte. En mauvaise posture et ne voyant aucun secours, elle planifie un plan en rassurant Ifra qu'elle est maintenant d'accord pour coucher avec lui. Mais en réalité, c'était une ruse pour pouvoir prendre la tangente. Malheureusement, dit-elle, elle fut rapidement rattrapée par son bourreau qui se coucha sur elle pour accomplir sa sale besogne. Alors s'ensuivit encore une âpre lutte où, pour maintenir la jeune fille en position couchée, l'accusé n'a pas hésité un seul instant à l'étrangler fortement. Mais elle arrive à lui échapper.

Ifra déserte Richard-Toll pour le Fouta

Ayant alerté sa famille de sa mésaventure avec le jeune conducteur de moto-taxi, son oncle la conduit à l'hôpital où le médecin lui a délivré un certificat médical avec une incapacité temporaire de travail (ITT) de deux jours. Dans le document versé au dossier, le docteur avait constaté des tâches de boue et du sperme sur le pantalon de la jeune fille. Alerté par des collègues conducteurs de moto-taxi, d'être activement par la police de Richard-Toll, l'accusé se réfugie au Fouta pour échapper aux limiers. Ce n’est que le 20 avril 2020 que ses parents l’ont ramené au commissariat de police de Richard-Toll pour régler l’affaire à l’amiable. Mais l’action judiciaire était déjà enclenchée et l’affaire a atterri à la chambre criminelle.

Après plusieurs tours d'horloge de confrontations, de plaidoiries, et du réquisitoire du procureur, la cour a finalement condamné Ifra Sy à une peine de cinq ans ferme.

Ibrahima Bocar SENE (Saint-Louis)