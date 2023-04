Les populations de la langue de Barbarie sont dans tous leurs états. Elles dénoncent avec la dernière énergie les exactions subies par leurs parents à Kayar et invitent les autorités à prendre leurs responsabilités. Des pêcheurs en partance pour Kayar ont été interceptés par la marine.

Après les récents affrontements à Kayar ayant occasionné de nombreuses victimes et d'importants dégâts matériels, la communauté des pêcheurs de Guet-Ndar a tenu hier un point de presse. Les jeunes pêcheurs ont fustigé et condamné avec la dernière énergie l'attaque perpétrée contre leurs parents basés à Kayar. Très remontés contre les autorités locales et centrales face à la lenteur de leurs interventions, des pêcheurs guet-ndariens avaient même embarqué dans des pirogues pour aller à Kayar et défendre leurs compatriotes avant d'être interceptés par la marine nationale.

"Nous avons obtempéré sur conseil de nos parents. C'est pourquoi nous avons rebroussé chemin et nous espérons que l'État du Sénégal va prendre ses responsabilités pour mettre fin à ce conflit avant que l'irréparable ne se produise", a prévenu Malick Faye. Pour le porte-parole du jour, cette violence inouïe sur de vaillants travailleurs ne doit pas rester impunie, parce que tout leur matériel est détruit. "Dans les affrontements, les pêcheurs guet-ndariens ont perdu plus de 200 pirogues, des filets, de l’argent, du bétail et nos maisons sont incendiées. La majeure partie des jeunes pêcheurs sont revenus au bercail les mains vides. Ils nous ont pris tous nos biens. C'est dans ce contexte que nous cherchons, depuis trois jours à rencontrer le gouverneur de Saint-Louis pour lui expliquer ce que nous avons vécu à Kayar où tous nos biens ont été détruits’’, a-t-il ajouté.

"Les pêcheurs de Saint-Louis interpellent l'État et exigent que les victimes soient indemnisées, parce que nous n'avons plus rien pour travailler et vivre décemment", a martelé Mame Bouya Teuw.

IBRAHIMA BOCAR SENE SAINT-LOUIS