Hier, l'avenue Général De Gaulle et les alentours du marché de Sor ont été le théâtre de violents affrontements entre les marchands ambulants et les forces de l'ordre. Tout est parti d'une décision des autorités municipales d'interdire l'occupation de l'avenue par les marchands ambulants, en cette veille de fête de Tabaski. Une décision que ces derniers ne comptent nullement respecter.

Pneus brûlés, jets de pierres, tirs de grenades lacrymogènes, courses-poursuites entre manifestants et policiers ont perturbé, hier, la tranquillité des usagers de l'avenue De Gaulle. Les marchands ambulants du marché de Sor, qui ont bravé l’interdit des autorités municipales d’occuper irrégulièrement la voie publique, se sont violemment opposés aux forces de l'ordre. Une situation qui a occasionné de nombreux désagréments aux populations, puisque beaucoup de commerçants de l'avenue et certains boutiquiers du marché Sor ont été obligés de baisser les rideaux de leurs cantines.

La circulation a aussi été perturbée pendant plusieurs heures, poussant les chauffeurs à emprunter des rues et ruelles des quartiers Balacoss et de Tendjiguéne pour éviter la casse des manifestants. A en croire les ambulants- manifestants, il en sera ainsi, tant que la mairie maintiendra sa décision d'interdiction. "Nous refuserons catégoriquement de vider les lieux, parce que nous avons déjà payé 5000 F aux agents de la mairie pour pouvoir exercer aux alentours de l’avenue, le temps de la Tabaski. Tous les marchands ambulants ont déjà investi de grosses sommes pour s'acheter de la marchandise à Dakar. Donc, si la municipalité encaisse notre argent et nous interdit de nous installer, comment pourrions-nous après rembourser nos créanciers. Les marchands ambulants ne l'accepteront jamais. Déjà la police et la mairie nous font subir un lourd préjudice ", s’est plaint l'un des porte-paroles des manifestants.

Des affrontements dénoncés par l'adjoint au maire Latyr Fall, chargé des marchés et des questions de la pêche. Pour lui, le comportement des marchands ambulants est irresponsable. "Pour tous les efforts consentis à leur faveur par le maire Mansour Faye, ils devaient éviter cette confrontation avec la police. Pourtant, nous avons tenu une réunion tripartite avec les commerçants du marché Sor et il ne restait que quelques détails à régler. Malheureusement, ils ont confondu vitesse et précipitation, refusant d'attendre le règlement des points de désaccord pour commencer leur vente sur la voie publique. Et je dénonce cette attitude irresponsable, car, le Maire a mis en place un cadre de dialogue pour éviter de tels dérapages et violences", a déclaré Latyr Fall, avant d'ajouter que les populations doivent savoir distinguer ce qui leur appartient et ce à quoi ils sont associés.

"Certaines mesures sont des prérogatives exclusives du Maire. En attendant de rencontrer le maire Mansour Faye, il faut que les jeunes manifestants arrêtent les perturbations et que le marché retrouve la quiétude pour que les populations puissent vaquer librement à leurs occupations dans les lieux", a-t-il souligné.

Il faut signaler que les échauffourées ont fait quelques blessés légers qui ont été pris en charge au dispensaire PMI du marché Sor. Même si pour le moment, il règne un calme précaire, l'avenue est toujours quadrillée par les forces de l'ordre sous le regard mécontent des marchands ambulants.

Ibrahima Bocar SENE (Saint-Louis)