Après 6 mois d’exécution, les travaux de dragage et de balisage de la brèche de Saint-Louis sont livrés aux autorités de la pêche. Hier, le ministre de la Pêche et de l'Economie maritime et sa délégation sont descendus sur les lieux pour constater de visu la fin du projet.

Le ministre de la Pêche et de l'Economie maritime a dit toute sa satisfaction, en recevant les travaux de dragage et de balisage. Selon Alioune Ndoye, le chenal est bien creusé, puisqu'en six mois de chantier, plus d'un million et demi de mètres cubes d’eau ont été draguées et des balises bien éclairées sont posées, à l'image des pistes d’atterrissage des aéroports. Raison pour laquelle il a invité les pêcheurs et autres acteurs de la pêche à les préserver et à les entretenir.

"Pour la sécurité des utilisateurs et des pêcheurs, il faut une surveillance régulière et rapprochée, au moins tous les trois mois, à travers une bathymétrie, pour nous assurer d’un bon usage de ce chenal bien dragué et balisé. C'est pourquoi, à travers les différentes organisations de pêche ici présentes, j'exhorte vos membres à entretenir ces balises, en évitant d’y accrocher leurs filets de pêche ou de les cogner avec les pirogues", a déclaré le ministre de la Pêche.

Interpellé sur les prochains travaux de stabilisation de la brèche, le ministre Alioune Ndoye a rassuré et annoncé que des solutions sont à l’étude pour de tels travaux. "Des études de modèles mathématiques sont en cours et pourraient nous permettre de savoir dans quel sens et dans quelle mesure nous pourrions œuvrer pour une meilleure stabilisation de la brèche. Ce qui est fait n'est pas définitif, mais en tant qu’humains, nous avons fait ce que nous devions faire, en attendant de trouver la solution définitive", a-t-il répondu.

La visite du ministre de la Pêche et de l'Economie maritime a été également mise à profit par les pêcheurs guet-ndariens pour l'interpeller sur la question de leurs pirogues et matériels de pêche arraisonnés en Mauritanie. Pour M. Ndoye, c'est une question assez complexe, mais le fil du dialogue n'a jamais été rompu entre les deux parties. "J'ai discuté avec mon homologue à Nouakchott, avant de le recevoir à Dakar. Seulement, pour certains cas, il faut attendre d'abord la décision de la justice avant d'intervenir. Mais néanmoins, les autorités sénégalaises et mauritaniennes sont en train de poursuivre les négociations pour permettre aux pêcheurs de la langue de Barbarie de récupérer leurs biens, très prochainement", a rassuré le ministre de la Pêche.

Il faut signaler que la brèche, qui a occasionné la mort de 495 pêcheurs, a été ouverte en 2003 sur 5 m pour sauver Saint-Louis des inondations. Malheureusement, elle est passée aujourd’hui à plus de 7 km de large. Ainsi, pour limiter les dégâts et sauver des vies humaines, l’Etat du Sénégal a investi plus de 7 milliards de francs CFA dans ce projet de dragage et de balisage.

IBRAHIMA BOCAR SENE (SAINT-LOUIS)