Le gouverneur de Saint-Louis, Al Hassane Sall a présidé, hier, la commission régionale de régulation des prix. Une rencontre qui a été consacrée aux nouveaux prix du kilogramme de riz dans la région Nord. L’autorité administrative et le service de commerce se sont engagés à faire respecter les prix sur le marché par les détaillants.

Depuis quelques semaines, les autorités nationales ont annoncé une baisse du prix sur la tonne du riz brisé non parfumé. C’est dans ce cadre que la commission régionale de consommation s’est réunie pour étudier le nouveau prix du riz dans la région de Saint-Louis. Pour le gouverneur, la baisse du prix du riz au niveau national doit être appliquée dans les localités de l’intérieur. ‘’Pour répercuter cette baisse sur le prix au niveau de Saint-Louis, un travail préparatoire a déjà été fait par le directeur régional du Commerce en relation avec les commerçants et les consommateurs. Lors de la réunion de la commission régionale de consommation, un consensus a été obtenu sur les nouveaux prix avec une baisse conséquente du kilogramme de riz’’, a soutenu Al Hassane Sall.

Une baisse qui a été confirmée à l’issue de la réunion par le commissaire aux enquêtes économiques et directeur régional du Commerce de Saint-Louis, docteur Ousmane Diallo. ’’Pour le département de Saint-Louis, nous avons 65 F CFA au détail pour le kilo et pour ceux de Dagana et de Podor, la réduction est beaucoup plus significative, puisqu’elle est de 75 F CFA’’, a déclaré Ousmane Diallo. Avant de signaler que les nouveaux prix du kilogramme de riz ont eu l’adhésion de tous les acteurs. ‘’Les associations de commerçants et de consommateurs ont adhéré aux nouveaux prix, car il y a eu des concertations, d'abord, informelles au niveau du service du commerce, ensuite au cours de ce conseil. Le terrain était déjà balisé et les positions harmonisées. C’est pourquoi les commerçants ont manifesté leur adhérence aux prix qui sont fixés’’, a ajouté le directeur régional du Commerce de Saint-Louis. Il a également rappelé que des dispositions seront prises pour les contrôles de routine afin que les nouveaux prix soient appliqués. «’’Nous allons maintenant prendre des dispositions en relation avec nos services techniques et les services de sécurité pour véritablement veiller à ce que ces nouveaux prix soient respectés et que le contrôle qui sied soit effectué afin que le consommateur puisse sentir cela dans son quotidien’’, a-t-il poursuivi.

Pour Ousmane Diallo, malgré la volonté du personnel du service d’accomplir correctement leur travail, ils sont en sous-effectif. ’’Nous avons tout juste deux agents qui sont préposés aux contrôles pour le département de Saint-Louis. Au niveau des départements de Dagana et de Podor, pour chaque département aussi, nous avons un seul agent assermenté qui est préposé aux contrôles, pour vous faire état des difficultés que l'on rencontre dans l'application de ces mesures’’, a regretté M. Diallo. Toutefois, il a invité les consommateurs et la population en général à faire preuve d'un contrôle citoyen et à dénoncer toutes pratiques commerciales interdites aux services qui pourront réagir en conséquence.

IBRAHIMA BOCAR SENE SAINT-LOUIS