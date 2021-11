Pour les élections locales de janvier 2022, les têtes de liste de la coalition BBY/Saint-Louis ont été investies à la place Me Abdoulaye Wade dans une grande ambiance. Une tribune que le maire sortant Mansour Faye, candidat à sa propre succession, a saisie pour présenter le bilan des sept ans passés à la tête de la commune de Saint-Louis.

Le ministre Mansour Faye et Me Moustapha Mbaye du Parti socialiste (PS) ont été investis respectivement tête de liste communale et départementale de BBY. Une cérémonie d’investiture qui s'est déroulée en présence du coordonnateur national de la coalition Benno Bokk Yakaar pour les élections locales, Amadou Ba, et des responsables politiques de l'Alliance pour la République (APR) et des partis alliés de la mouvance présidentielle de Saint-Louis.

Au nom de l'équipe municipale sortante, Alioune Badara Diop, Adjoint au maire chargé des grands travaux, a présenté le bilan des réalisations du candidat de BBY pour la commune de Saint-Louis. A l'en croire, c'est la première fois qu'un maire sortant convoque sa population pour présenter son bilan avant de demander une réélection. "A tous les niveaux, le maire a réussi un travail exceptionnel. Les réalisations du maire plaident favorablement pour lui à un deuxième mandat à la tête de la commune. Raison pour laquelle je conseille aux autres candidats de retourner à la préfecture et de retirer purement et simplement leur candidature", a lancé Alioune Diop. Galvanisé par la forte mobilisation des troupes, Mansour Faye a listé les nombreuses réalisations de son équipe qui sont, entre autres, l'assainissement, le nettoiement et la gestion des déchets, dans le cadre de "Ndar Xett Wecc", l'éclairage public, la protection côtière, la voirie urbaine, la mise en place de financement pour faciliter l'emploi des jeunes, les branchements sociaux, les aides et secours aux démunis.

"Depuis notre arrivée à la tête de l'institution municipale, pour améliorer les conditions de vie des populations, une enveloppe de plus de 160 milliards de francs CFA a été injectée dans la cité. En sept ans, nous avons réalisé ce qu'aucun maire n'a réussi à Saint-Louis", s'est glorifié Mansour Faye. Avant de lancer à la nombreuse foule que le meilleur reste à venir. "Si mon mandat est renouvelé, je m'engage à faire de Saint-Louis une ville émergente", a annoncé le maire sortant Mansour Faye.

Il faut signaler que la motion d’investiture du candidat officiel de la coalition BBY pour la commune de Saint-Louis, été lue par la députée Aminata Guèye.

Ibrahima Bocar SENE (Saint-Louis)