Le projet "Saint-Louis propre" a été officiellement lancé hier à la place Baya Ndar, ex-place Faidherbe, en présence du maire de Saint-Louis, Mansour Faye, et du DG de la Société nationale de gestion intégrée des déchets (Sonaged) Mass Thiam.

Pour matérialiser la vision ‘’Sénégal zéro déchet’’ initié par le chef de l'État, Macky Sall, en avril 2019 et renforcer le programme ‘’Ndar Set Wecc’’, le maire de Saint-Louis, Mansour Faye, s'est dit prêt à tous les sacrifices pour rendre propre sa commune.

A l'en croire, la commune mettra à la disposition de la Sonaged tout son matériel et son personnel de nettoiement, pour lui faciliter la tâche. "La mise en œuvre de la convention de partenariat paraphée avec la Sonaged est venue à son heure. Puisqu'il opérationnalise la vision du chef de l’État en matière de gestion des déchets, en contribuant à l’atteinte des objectifs de notre programme ‘Ndar Set Wecc’. Car une des missions de la Sonaged est d’assister les collectivités territoriales dans la gestion des déchets ménagers et assimilés sur toutes les dimensions possibles. Raison pour laquelle nous félicitons la Sonaged d'avoir noué ce partenariat avec la mairie de Saint-Louis", a déclaré Mansour Faye.

Avant de rappeler que des activités de grande envergure sont au programme du projet "Saint-Louis propre", dont le Plan d’urgence de propreté de Saint-Louis (Pup), avec comme objectif le relèvement du niveau de propreté en 25 jours chrono.

"Il s’agira d’éradiquer plus de 25 dépôts sauvages identifiés, de mobiliser 60 assistants de propreté, de procéder au désensablement et au balayage de plus de 22 kilomètres de routes au niveau de l’île de Saint-Louis", renseigne l'édile de la vieille ville.

Profitant de la tribune offerte, Mansour Faye a invité les populations saint-louisiennes à adhérer aux actions entreprises par la Sonaged et à contribuer à l'amélioration de la chaîne de collecte et de ramassage des ordures ménagères.

Pour le DG de la Sonaged, Mass Thiam, à part les moyens d’intervention de la société, le maire a également mis à leur disposition une quarantaine d’engins et un important lot de matériel de nettoiement pour une remise à niveau de l’ensemble de la commune. Une mutualisation des forces, a-t-il ajouté, qui commence à porter ses fruits en termes de propreté et de création d'emplois.

‘’Nous avons mis en place des unités de sensibilisation Keur Sonaged sur la gestion des déchets et travaillons pour que 92 jeunes de la mairie et de la Sonaged, dans le cadre de la promotion interne, puissent être responsabilisés et remplacés par d’autres jeunes en cas de besoin", renseigne M. Thiam.

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet, le DG de la Sonaged a rappelé que la Brigade de proximité de la propreté (Bipro) est une unité mobile déployée au sein des quartiers de Saint-Louis pour la correction de toutes les défections notées dans la collecte et à la récurrence des dépôts d’ordures au niveau de la rue.

IBRAHIMA BOCAR SENE SAINT-LOUIS