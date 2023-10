Le colonel David Diawara passe le témoin au Colonel Thiendella Fall à la tête de la zone militaire Nord. Il a été installé hier dans ses nouvelles fonctions de commandant de la zone 2 par le Chef d'Etat-Major général des Armées, le Général Mbaye Cissé. Une mission que colonel Fall compte remplir avec abnégation et rigueur militaire.

C'est dans la pure tradition militaire que le Colonel Thiendella Fall a été officiellement installé dans ses nouvelles fonctions de commandant de la zone militaire N°2 par le Général de corps d’armée Mbaye Cissé, Chef d’état-major général des armées (Cemga). Il remplace à ce poste son collègue le colonel David Diawara. En l'installant sur son fauteuil de comzone, le général Mbaye Cissé a invité les troupes militaires de la zone 2 à reconnaître le colonel Thiendella Fall comme chef et de lui obéir de tout ce qu'il leur commandera pour le bien du service dans l'observation des lois, des textes et règlements militaires et le succès des armées sénégalaises. Avant de lui rappeler qu’il a désormais une lourde charge sur les épaules, vu la sensibilité de la zone Nord et les nombreux enjeux sécuritaires et économiques de la région.

Le colonel Thiendella Fall de répondre que tout sera mis en œuvre pour mériter la confiance placée en lui par ses supérieurs. D'ailleurs, il promet de remplir pleinement sa mission avec dévouement et la rigueur requise pour assurer la sécurité de la zone Nord surtout avec la découverte des ressources gazières à Saint-Louis. "La zone N°2 est l'une des zones militaires les plus vastes en termes de superficie. Les menaces frontalières ne manquent pas. Il s'y ajoute maintenant la découverte du gaz aux larges de Saint-Louis. Une nouvelle donne qui constitue un réel enjeu sécuritaire pour toutes les unités de défense en place", a déclaré le colonel Fall.

Il faut signaler que toutes les unités de forces de défense et de sécurité de la zone 2, les autorités administratives, locales, religieuses et coutumières ont pris part à la cérémonie d'installation du colonel Thiendella Fall. Pour rappel avant d’occuper le poste de Chef d'Etat-Major général des Armées, le Général Mbaye Cissé, qui a présidé la cérémonie, a été lui aussi commandant de zone militaire N°2, pendant plusieurs années

IBRAHIMA BOCAR SENE SAINT-LOUIS