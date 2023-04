Le ministre des Sports, Yankhoba Diatara, a présidé, hier à Saint-Louis, un CRD spécial axé sur l'organisation de la 23e édition du Drapeau du chef de l'État de lutte. La visite a été aussi mise à profit par la délégation ministérielle pour se rendre sur différents sites, dont celui devant abriter le nouveau stade Me Babacar Sèye.

Saint-Louis va bientôt devenir un pôle sportif avec l’implantation d’infrastructures sportives de dernière génération. Le ministre des Sports a profité du comité régional de développement (CRD) consacré à l'organisation de la 23e édition du Drapeau du chef de l'État de lutte prévu dans la vieille cité de Ndar, au mois de mai prochain, pour annoncer que le gouvernement travaille dans un programme de construction de 26 stades et de structures administratives et sportives dans les régions et départements du Sénégal, dont un complexe sportif dans la capitale du Nord.

‘’Le président de la République, dans sa vision pour un sport moderne, privilégie la réalisation d'infrastructures sportives majeures. C'est dans ce cadre qu'il est prévu la construction d'un complexe sportif de classe mondiale à Saint-Louis. Le projet sportif qui y est prévu sera composé d'un stade olympique pouvant abriter une compétition internationale aux normes de la Caf et de la Fifa pour que Saint-Louis puisse abriter une poule au cas où le Sénégal organisera une Coupe d'Afrique des nations’’, a déclaré Yankhoba Diatara sur le site de Khar Yalla. D'un coût de 17 milliards de francs CFA, a-t-il expliqué, le complexe sportif de 30 000 places sera doté d'une piscine olympique, d'une piste d'athlétisme, de salles pour les sports de combat et d'autres infrastructures dédiées aux autres disciplines avec toutes les commodités requises pour pouvoir abriter des compétitions internationales.

Il faut signaler qu’avant l’étape du site de Khar Yalla, le ministre des Sports a visité l’ancien site du stade Me Babacar Sèye, sur l’avenue Général De Gaulle et celui de Mawade Wade. Il a rappelé que cet ambitieux programme pour la construction et l'équipement des services régionaux, départementaux de sport sur l'ensemble du territoire national, prendra également en charge la réhabilitation des services des sports existants en accord avec les gouverneurs et les préfets.

IBRAHIMA BOCAR SENE (SAINT-LOUIS)