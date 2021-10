Plus de 350 jeunes élèves de l'élémentaire et du moyen secondaire, issus de familles démunies de la commune et du département de Saint-Louis, ont reçu hier d'importants lots de fournitures scolaires offerts par le service régional de l’Action sociale pour l’année académique 2021-2022. Une cérémonie de soutien et de solidarité qui entre dans le cadre des initiatives locales du service, en dehors des projets et programmes de la Direction générale de l’Action Sociale.

A quelques jours de la rentrée scolaire, le service régional de l'Action sociale de Saint-Louis vient de tirer de grosses épines des pieds des familles d'élèves démunis, grâce à la 6e cérémonie de remise de kits scolaires. Pour le chef du service régional de l'Action sociale, Gora Sèye, la demande est forte, mais si un aussi important nombre d'élèves est enrôlé pour 2021/2022, c'est grâce à l’appui de leurs fidèles partenaires et de généreux donateurs. "La crise a touché pas mal de familles. Les responsables de familles n’ont pas les moyens pour prendre convenablement en charge les frais liés à la rentrée scolaire, raison pour laquelle le service régional de l’action sociale est venue en appoint pour offrir aux enfants nécessiteux des sacs et des fournitures pouvant couvrir toute l’année scolaire", a soutenu Gora Seye.

"Depuis la première édition en 2016 jusqu'à ce jour, à côté de la tutelle, des personnalités comme les ministres Oumar Sarr, Aissata Tall Sall, des structures comme la Saed, la Sapco et tant d'autres n'ont ménagé aucun effort pour nous accompagner dans la promotion de l’égalité des chances dans l’accès à l’éducation en nous offrant des cahiers, livres et accessoires scolaires" a-t-il ajouté.

L'élan de solidarité mis en branle par le service de l'Action Sociale / Saint-Louis est fortement apprécié par les parents d’élèves bénéficiaires.

A en croire Gora Sèye, les élèves appuyés en fournitures scolaires sont également suivis durant l'année scolaire dans leurs établissements respectifs. Ainsi, la cérémonie de remise de kits scolaires d'hier a été une occasion pour lui, de se féliciter des excellents résultats obtenus par les élèves suivis dans les différents examens de l’année scolaire écoulée. « Pour ceux qui étaient pris en charge dans le cadre de leurs études. Nous avons obtenu de satisfaisants résultats. En classe de Cm 2, tous les 30 candidats ont réussi au Cfee et à l'entrée en 6e. Au Bfem, sur les 21 candidats présentés, 18 ont décroché leur diplôme. Au Bac, malgré les résultats mitigés au niveau national, 15 jeunes candidats ont été déclarés admis sur les 17 présentés avec trois mentions Assez bien. Ces bons résultats démontrent que les enfants sont très sensibles aux gestes de soutien que nous fournissons toute l'année pour les accompagner dans leurs études", s’est félicité M. Seye.

Le chef de service régional a aussi rappelé que dans les prochains jours, les élèves nécessiteux des départements de Dagana et de Podor seront appuyés en fournitures scolaires comme leurs camarades de Saint-Louis.

Ibrahima Bocar SENE (Saint-Louis)