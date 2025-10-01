À une semaine de l’ouverture des classes, les autorités administratives et académiques de la région de Saint-Louis ont tenu un Comité régional de développement (CRD) pour faire le point sur les défis et les solutions liés à la rentrée 2025-2026. Une occasion saisie par le gouverneur Al Hassane Sall pour partager avec les partenaires de l’école la question des inondations, du déficit d’enseignants et des menaces sanitaires à la veille de la rentrée. Les cours démarrent dès le premier jour.

Beaucoup d’établissements de la région de Saint-Louis sont inondés et nécessitent un nettoyage approfondi pour être fonctionnels à la rentrée. Le gouverneur Al Hassane Sall en a fait la révélation lors du CRD consacré à l’ouverture des classes 2025/2026. « Nous avons constaté qu’il y a encore de nombreuses écoles qui sont sous les eaux. Mais pour y remédier, un dispositif impliquant les préfectures, les sapeurs-pompiers, le service d’hygiène et les collectivités est déjà opérationnel. Les écoles seront nettoyées, désinfectées et embellies afin d’assurer un démarrage effectif des cours dès le jour J. Nous insistons également sur l’accompagnement des acteurs communautaires, des partenaires techniques et financiers, afin que toutes les conditions soient réunies pour que les élèves soient au rendez-vous le jour J », a déclaré le gouverneur Sall.

La rencontre a aussi servi de tribune aux partenaires et aux acteurs de l’éducation pour attirer l’attention des autorités sur le déficit criant d’enseignants dans la région. Pour le chef de l’exécutif régional, au-delà des infrastructures, le problème du personnel pédagogique reste majeur. « Nous avons insisté sur la nécessité de soutenir un plaidoyer auprès des autorités du ministère de l’Éducation nationale pour que le déficit de personnel soit résorbé. Il s’agit de déficits au moyen, au secondaire, mais aussi à l’élémentaire, pour un total de plus de 500 enseignants. Il faut véritablement que l’effort soit fait en faveur de la région de Saint-Louis », a-t-il alerté. Avant d’enchaîner sur un plaidoyer pour la résorption des abris provisoires.

À l’en croire, les abris provisoires restent un vieux problème d’actualité. « Nous avons beaucoup discuté de leur état des lieux. D’ailleurs, nous avons une idée exacte de la situation des abris provisoires. C’est pourquoi nous appelons les partenaires et la tutelle à prendre les dispositions nécessaires afin que ces abris ne soient plus qu’un mauvais souvenir. L’objectif est de mettre fin à leur persistance et de garantir des infrastructures dignes pour les élèves », a soutenu Al Hassane Sall.

Une rentrée sous la menace de la fièvre de la Vallée du Rift

Les autres doléances longuement débattues au cours du CRD ont porté sur la création d’un lycée à Pikine/Saint-Louis et sur la construction d’un lycée technique à Podor. « Pikine est l’un des quartiers les plus peuplés de la commune de Saint-Louis, mais il est encore dépourvu d’établissement secondaire moderne. L’érection d’un lycée à Pikine réglerait une grande partie des problèmes du quartier, mais aussi ceux des zones environnantes. Dans le même esprit, nous avons plaidé pour la construction d’un lycée technique à Podor, situé à plus de 250 km de Saint-Louis, afin de faciliter l’accès des élèves aux séries techniques sans devoir migrer vers la capitale régionale », a ajouté le gouverneur.

Toutefois, la rentrée scolaire 2025/2026 se déroulera dans un contexte particulier dans la région de Saint-Louis, marqué par la progression des cas de contamination à la fièvre de la Vallée du Rift. Pour y faire face, les autorités annoncent que toutes les dispositions sont prises afin que cette épidémie n’ait aucun effet sur le déroulement des cours. « Je voudrais rassurer les parents d’élèves et les acteurs de l’éducation : actuellement, toutes les dispositions sont prises pour que les élèves puissent venir en toute sécurité. Les opérations de saupoudrage à l’échelle régionale ont démarré, la désinfection va se poursuivre, la sensibilisation est en cours, et des fiches sur la maladie sont disponibles pour que nul n’en ignore la nature, la létalité, mais surtout les moyens de prévention. »

Bien que la rencontre ait été consacrée à l’école, le volet universitaire n’a pas été oublié. « Des opérations d’assainissement et de désinfection sont prévues au campus de l’Université Gaston Berger, en collaboration avec le rectorat, afin de garantir un environnement propice à l’apprentissage », a signalé M. Sall.

Pour sa part, Mafal Der, Secrétaire général de l’IA de Saint-Louis, a rappelé l’importance d’un démarrage immédiat des cours. « Nous tenons fortement à ce que les cours démarrent dès le 8 octobre à 8 heures. Les enseignants seront sur place, mais il faut sensibiliser les parents pour qu’ils envoient leurs enfants dès le premier jour », a-t-il souligné.

Il a également insisté sur la nécessité de renforcer les capacités des enseignants, de suivre de près les évaluations des élèves et de mettre en œuvre des remédiations pour améliorer les performances scolaires.

IBRAHIMA BOCAR SÈNE – SAINT-LOUIS