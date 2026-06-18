A l’occasion du démarrage des épreuves du Certificat de fin d’études élémentaires (CFEE), en compagnie des autorités académiques, locales et partenaires sociaux, le préfet du département de Saint-Louis, Maurice Ndione, a effectué une tournée dans plusieurs centres d’examen.

Le préfet du département de Saint-Louis, Maurice Ndione, a effectué hier une visite dans plusieurs centres d’examen du Certificat de fin d’études élémentaires (CFEE). Accompagné de l’Inspecteur de l’Éducation et de la Formation (IEF) de Saint-Louis Commune, de l’adjointe au maire chargée de l’éducation ainsi que de plusieurs partenaires du système éducatif, il est allé s’enquérir des conditions de déroulement des épreuves.

Cette session du CFEE revêt un caractère particulier. En effet, le décret n°2026-1112 du 21 mai 2026 a consacré la création du CFEE dans sa nouvelle formule et la suppression du concours d’entrée en classe de sixième. Désormais, l’ensemble du processus, de l’administration des épreuves à la proclamation des résultats, est géré directement au niveau des centres d’examen.

Pour réussir cette transition, l’IEF de Saint-Louis Commune a mis en œuvre un important dispositif organisationnel. Des formations ont été organisées à l’intention des chefs de centre, de leurs adjoints, des surveillants et des correcteurs. Les centres ont également été préparés en amont, avec une forte mobilisation des communautés éducatives pour accompagner les jurys.

La sécurité des candidats a été assurée par les services de police, tandis que la Sonatel a apporté un soutien technique afin de garantir une connexion fiable aux logiciels de saisie des notes, de calcul des résultats et de proclamation.

Au total, 5 338 candidats, dont 2 917 filles et 2 421 garçons, composent dans 31 centres d’examen. Parmi eux figurent 3 836 élèves du public, 1 370 du privé et 132 candidats individuels. Quatre candidats déficients visuels participent également aux épreuves.

Pour assurer la surveillance et la correction, 695 enseignants ont été mobilisés, confirmant l’ampleur de l’organisation mise en place dans le département.

IBRAHIMA BOCAR SENE SAINT LOUIS