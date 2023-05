C'est parti pour cinq jours de concerts In et off avec à la programmation de grands artistes nationaux et mondiaux. La cérémonie d'ouverture de la 31e édition du festival international de Jazz s'est déroulée au mythique bateau "Bou El Mogdad", en présence du gouverneur Alioune Badara Samb, représentant le chef de l'État, des autorités locales, coutumières et un nombreux public.

Du 25 au 29 mai prochain, Saint-Louis sera la capitale du jazz, avec l'ouverture officielle de la 31e édition du festival international de Jazz de Saint-Louis. Une cérémonie que le président de l'Association Saint-Louis jazz a saisie pour rappeler que le festival est devenu aujourd'hui une véritable marque culturelle.

Pour Me Ibrahima Diop, l'édition 2023 a un cachet particulier avec l'hommage qui sera rendu au talentueux jazzman afro-américain Randy Weston. "Nous autres africains, rendons hommage à un autre Africain né à Brooklyn et qui, durant toute son existence, s’est battu pour la reconnaissance de la civilisation noire, postulat de départ du concert des nations. Par capillarité, nous aurons forcément une pensée profonde pour son guide spirituel Cheikh Anta Diop, ainsi que tous ces combattants de cette noble cause sur le plan intellectuel et artistique. Sur scène, et pour perpétuer l’esprit, des musiciens éclectiques, partageant cet idéal, ont été réunis pour des concerts qui, à coup sûr, seront mémorables et chargés d’émotions", a déclaré Me Ibrahima Diop.

Avant de poursuivre que depuis quelques éditions, le festival est plus souvent porté par une équipe indépendante, dans un cadre associatif comportant une dose de bénévolat, mais a brillamment réussi à fidéliser une communauté sans cesse grandissante. "L’originalité des découvertes sur le plan esthétique, l’intensité des interactions entre artistes et professionnels et la qualité des rapports entre interprètes et spectateurs concourent à faire du festival international de Jazz de Saint-Louis un haut fait légitime, un récit de la ville où, nous tous réunis, sommes les fiers acteurs d’une histoire commune", a-t-il ajouté.

La mairie souhaite une co-organisation

Venu représenter le maire de Saint-Louis, Amadou Mansour Faye, l'adjoint au maire chargé de la culture a félicité les responsables de l'Association Saint-Louis jazz pour leur détermination à faire rayonner la ville à travers le festival. D'ailleurs, il a réitéré le vœu de l'édile de Saint-Louis de co-organiser l'événement pour le hisser plus haut. "La commune, via le festival, fait sa publicité parce que cette organisation culturelle accueille le monde entier à Saint-Louis. Donc, il est temps de dépasser des organisations sous pression financière. C'est pourquoi le maire souhaite que ce vœu soit une réalité dès la fin de la présente édition. Le maire invite l'Association Saint-Louis jazz à se retrouver autour d'une table pour réaliser cela", a signalé Pape Ibrahima Faye.

Un appel qui n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Pour le président de l'Association Saint-Louis jazz, sa structure lui ouvre grandement les portes. "Dites au maire Mansour Faye qu'il prêche sur un terrain déjà acquis. Tout ce que nous attendons, c'est la concrétisation de cette co-organisation", a soutenu Me Diop.

Pour le gouverneur Alioune Badara Samb, il faut que l’Association Saint-Louis jazz professionnalise davantage le festival avec tous les acteurs concernés. "Le festival a déjà prouvé ses succès, mais il n'a pas encore tiré toutes les potentialités qu'il peut offrir. Il peut encore falloir plus de satisfaction et de retombées économiques aux populations de la région", a déclaré Alioune Badara Samb.

Avant d'ajouter que le gouvernement, via le ministère de la Culture et le président Macky Sall, continuera de soutenir le festival.

Il faut noter que le bal sera ouvert par le monument sénégalais de la musique afro, Ismaila Lo, à la place Baya Ndar sur l'île de Saint-Louis.

IBRAHIMA BOCAR SENE SAINT-LOUIS