Un comité régional de développement sur la loi d'orientation relative à la gestion des déchets solides s’est tenu hier dans la capitale du Nord. Une occasion pour les responsables du Projet de promotion de la gestion intégrée et de l’économie des déchets solides au Sénégal (Promoged) de partager avec les autorités administratives et les acteurs communautaires sur l’état des réalisations, après l’installation du comité technique régional.

Le président de la République a placé le cadre de vie parmi les priorités de son second mandat, en termes de politique publique, a déclaré le gouverneur de Saint-Louis Alioune Badara Samb.

Ainsi, a-t-il poursuivi, pour traduire cette volonté en acte, le ministre de l’Urbanisme a choisi un processus participatif en impliquant tous les acteurs à toutes les échelles. Pour le gouverneur de Saint-Louis, d'importants jalons sont déjà posés, avec la mise en œuvre du Projet de promotion de la gestion intégrée et de l’économie des déchets solides au Sénégal (Promoged).

"Des échanges sont engagés pour qu'une loi d'orientation de la gestion des déchets soit adoptée en Conseil des ministres et votée à l'Assemblée nationale, afin qu’elle soit un cadre de référence pour la gestion de tout ce qui est déchets solides au Sénégal", a expliqué Alioune Badara Samb.

Pour le gouverneur, ce texte juridique constitue un cadre unifié et harmonisé définissant les principes et orientations de la politique de l'État envers ce secteur.

Venu échanger avec les acteurs communautaires et les autorités administratives de la région, le DG du Promoged, Ibrahima Diagne, a rappelé que l'objectif des autorités est de changer de paradigme dans la gestion des déchets. "Nous voulons améliorer le cadre de vie en créant de la richesse et des emplois. Avec la loi d’orientation, nous aurons un cadre qui va traiter le déchet dans son état pur. Nous voulons avoir un seul document qui va traiter les déchets municipaux, les déchets biomédicaux, les déchets dangereux et les déchets industriels", a renseigné M. Diagne.

À en croire toujours le DG du Promoged, 37 communes sont concernées par le projet dans la région du Nord. Pour sa mise en œuvre, des infrastructures ont été réalisées dans 26 communes et les comités techniques locaux installés par des arrêtés municipaux. "Vingt-six plans communaux sont mis en place. Les cinq se situent dans le département de Saint-Louis, les neuf dans celui de Dagana et les 12 sont logés dans le département de Podor. Dans le lot des réalisations, on peut noter que 35 infrastructures sont installées dans la région et six espaces aménagés pour des jardins et espaces paysagers", a listé Ibrahima Diagne.

Le directeur général a ajouté que le Promoged a mobilisé 536 acteurs et que 6 942 personnes sont touchées. Le taux de démarrage, dit-il, est évalué à près de 69 %.

IBRAHIMA BOCAR SENE SAINT-LOUIS