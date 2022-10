En collaboration avec des partenaires, d'éminents universitaires et experts dans différents domaines, le comité régional de développement (Crd) de Saint-Louis a mis à profit le week-end, pour échanger profondément sur les réelles opportunités de l'exploitation du gaz dans la région Nord. Une rencontre qui a été saisie par le gouverneur Alioune Badara Samb pour rassurer les pêcheurs sur leurs activités professionnelles, avant d'annoncer l'installation prochaine, à Saint-Louis, d'une centrale à gaz de 250 MW.

Le forum a réuni, dans la capitale du Nord, des centaines d'acteurs de divers secteurs. Pour le chef de l’exécutif régional de Saint-Louis, la découverte et l’exploitation du gaz sont de véritables opportunités de développement économique pour la région. Parce que, dit-il, s’il y a de l’énergie, les acteurs territoriaux et les populations peuvent espérer accueillir une zone industrielle. "Avec le projet déjà validé sur le plan de l’étude des impacts sociaux et environnementaux de l’installation à Saint-Louis d’une centrale à gaz de 250 MW, on ne parlera plus de transition économique, mais d’une révolution économique. Une opportunité qui sera accompagnée de l’exploitation des énormes potentialités agricoles de la région’’, a déclaré le gouverneur Alioune Badara Samb.

Maintenant, poursuit-il, la balle est dans le camp du secteur privé et des populations. "C'est pourquoi j'invite l’ensemble des maires des collectivités territoriales, des acteurs territoriaux et des populations de la région Nord à se préparer activement à tirer le maximum de profits des nombreuses opportunités qui seront offertes par l’exploitation prochaine du gaz", ajoute le chef de l'exécutif régional.

Revenant sur les inquiétudes émises par des acteurs sur les activités de la pêche artisanale par rapport à l'exploitation du gaz à Saint-Louis, le gouverneur Samb se veut rassurant. Pour lui, les arguments avancés par certains oiseaux de mauvais augure pour lier la rareté des produits halieutiques et les difficultés de la pêche artisanale à l’exploitation du gaz dans la zone, est un faux débat.

"Cette situation de rareté de la ressource halieutique s'explique par diverses raisons. Il faut que les communautés de pêcheurs comprennent qu’il y a une forte pression exercée à la mer, car la demande est devenue plus importante. La population a très considérablement augmenté et nos habitudes alimentaires n'ont pas changé. Nous consommons même plus de poissons maintenant. Donc, ce qui était valable dans les années 70-80 avec moins de 5 millions d'habitants n'est plus valable en 2022 où nous sommes plus de 17 millions.

L'important est qu'ils retiennent que l'option et la stratégie de l'État sont de prioriser les intérêts supérieurs des populations pour qu’elles puissent tirer le meilleur profit des opportunités offertes par l'exploitation du gaz. Le gaz est une des ressources naturelles et celles-ci appartiennent au peuple sénégalais. Et les pêcheurs ne sont pas une communauté à part, ce sont des Sénégalais qui doivent en profiter, comme il est bien mentionné dans notre Constitution. C'est pourquoi je les exhorte au partenariat et à la collaboration avec les entreprises exploitantes’’, invite Alioune Badara Samb.

Le forum a été également saisi par les participants pour échanger avec les experts sur les autres projets et programmes, mais aussi sur le contenu local.

IBRAHIMA BOCAR SENE SAINT-LOUIS