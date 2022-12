Malgré ses fortes potentialités agricoles et économiques, le Fouta souffre toujours de problèmes de désenclavement. Ainsi, pour corriger ces injustices sociales, le gouvernement du Sénégal, via le Programme spécial de désenclavement (PSD), a procédé, hier, au lancement officiel de deux projets de construction d’infrastructures routières dans le département de Podor. Pour un cumul de plus de 250 km de linéaires, l’État du Sénégal et ses partenaires financiers ont mobilisé une enveloppe de 40 milliards F CFA. Des infrastructures routières que les entreprises chargées des travaux se sont engagées à livrer dans les 24 prochains mois.

Venu représenter son collègue Mansour Faye, Ministre des Infrastructures, des Transports routiers et du Désenclavement en voyage à l’étranger, le ministre de l’Agriculture, Aly Ngouille Ndiaye, a rappelé que le Programme spécial de désenclavement (PSD) est mis en place pour améliorer l’indice d’accessibilité en milieu rural. Un secteur qui reste très faible au Sénégal et qui constitue un frein à la croissance, a-t-il ajouté.

Raison pour laquelle le représentant du ministre des Transports routiers a déclaré à Bokké Dialloubé qu’un important programme infrastructurel est conçu pour désenclaver la zone du Diéry. "Avec la réalisation et l’aménagement du tronçon Bokké Dialloubé – Karawendou – Ndiayène - Loumbel Lana, soit une distance de plus de 110 km pour un financement de près de 27 milliards F CFA, le chef de l’État et son gouvernement démontrent qu'ils œuvrent quotidiennement à rétablir l’équité sociale et territoriale entre tous les Sénégalais", a soutenu le ministre Aly Ngouille Ndiaye. Avant de poursuivre que les travaux du projet participeront activement au renforcement de la fluidité de la circulation par l’amélioration du niveau de service et que les routes joueront un important rôle de connexion avec les zones périphériques.

"En lançant ces travaux de désenclavement, le chef de l'État veut réparer efficacement les inégalités sociales et spatiales pour répondre aux aspirations de tous les Sénégalais. Le chef de l'État a fait l’option de mettre également en place plusieurs programmes dont le PUDC, le Puma et aujourd'hui le PSD, pour le désenclavement et le développement des activités économiques (agriculture, élevage, pêche, mines…) de nos terroirs", a déclaré Aly Ngouille Ndiaye. Accompagné du DG de l'Ageroute Ibrahima Ndiaye, le ministre de l'Agriculture a signalé que la réalisation de ce tronçon permettra de faciliter l’accès des zones rurales aux services et équipements sociaux, de désenclaver le Ferlo et les zones à fort potentiel sylvo-pastorales et surtout de désenclaver d’importantes localités par la liaison de la NR2 à la NR3.

Le désenclavement de l'île à Morphil se poursuit

Après l'étape de Bokké Dialloubé, la délégation du ministère des Infrastructures, des Transports routiers et du Désenclavement et les partenaires se sont rendus à Ndioum, pour le lancement des travaux de construction du tronçon Ndioum – Bombode – Namarel-Labgar- Dodji- Linguère. Une tribune que le ministre Aly Ngouille a saisi pour dire que les différents programmes de désenclavement mis en place par le gouvernement visent à améliorer les conditions de qualité de vie des populations et de rendre l'économie nationale plus dynamique et compétitive.

Le président de la République, a-t-il poursuivi, a décidé de réaliser des travaux de grande envergure dans la partie Nord via le programme spécial de désenclavement (PSD). "C'est pourquoi des investissements conséquents seront faits dans cette zone pour la réalisation des infrastructures de désenclavement et la facilitation à l’accès aux services et équipements sociaux de base. D'ailleurs, c'est dans ce contexte que cette route de 150 km sera réalisée de même que celle de Bokké Dialloubé – Karawendou - Ndiayène - Loumbel Lana. Une manière de favoriser les échanges économiques et les déplacements entre les zones à fort potentiel agricole de l’île à Morphil et du bassin arachidier au Ferlo, qui constitue une zone à vocation sylvo-pastorale", a annoncé le ministre. Avant de rappeler qu'au-delà des projets lancés via le PSD, d'autres chantiers sont livrés comme la route Richard-Toll -Ndioum, le pont de Halwar et des travaux sont en cours pour désenclaver davantage l'ile à Morphil dont les axes Ndiattar – Cas-Cas- Halwar- Demett - Guia, Ndiadane - RN2, entre autres.

"De telles réalisations permettront, à coup sûr, l'exploitation optimale des productions agricoles de cette partie nord du pays", a soutenu le ministre.

S'adressant aux entreprises chargées des travaux, le représentant du ministre Mansour Faye a insisté pour des travaux de qualité, mais de respecter les délais consignés dans les contrats.

