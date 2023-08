La capitale du Nord a reçu, ces 72 dernières heures, plusieurs millimètres de pluie. Des pluies qui ont plongé les marchés de Saint-Louis dans une insalubrité extrême. D'ailleurs, les usagers craignent pour leur santé et soulignent la nécessité de prendre des mesures pour améliorer l'hygiène et la propreté dans ces lieux de commerce importants pour la ville.

Pendant longtemps, la ville de Saint-Louis était connue pour ses magnifiques marchés où les couleurs chatoyantes et les senteurs exotiques se mélangeaient aux sons des discussions animées entre commerçants et clients. Mais depuis plusieurs années, l'environnement des marchés a radicalement changé et une réalité moins glamour est venue se greffer à l'ambiance pittoresque d'alors.

En effet, le manque d'hygiène et l'insalubrité règnent souvent dans les marchés pendant l’hivernage. Le mauvais état des infrastructures, combiné à l'absence d'une réglementation stricte en matière d'hygiène, crée un environnement propice à la propagation de maladies. Les allées des marchés sont souvent étroites et encombrées, rendant la circulation difficile pour les clients. Les déchets alimentaires et autres détritus s'accumulent rapidement, attirant ainsi les nuisibles tels que les rats et les mouches. Ces dernières bourdonnent alors aisément sur les produits alimentaires vendus, augmentant les risques de contamination.

De plus, la présence de flaques d'eau insalubres accentue ce problème. L'absence d'un système d'évacuation des eaux usées efficace fait également partie des problèmes rencontrés dans les marchés de Saint-Louis en cette période de saison des pluies. Les eaux stagnantes dégagent une odeur nauséabonde et attirent les moustiques, vecteurs de maladies telles que le paludisme.

Pour certains commerçants du marché de Sor, cette situation catastrophique ne peut plus continuer. Il faut que des initiatives urgentes soient mises en place pour améliorer l'hygiène et l'assainissement dans les marchés de Saint-Louis. "Il est temps que les autorités locales de Saint-Louis prennent des mesures pour résoudre le problème de l'insalubrité dans les marchés pendant l'hivernage. Les égouts doivent être régulièrement entretenus et les poubelles vidées plus fréquemment. Il est important de sensibiliser les commerçants et les clients à l'importance de la propreté. Un marché propre est non seulement bénéfique pour la santé de tous, mais aussi pour l'image de la ville", a déclaré le responsable au marché Khar Yalla, Diamé Guèye.

Le manque d'hygiène et d'assainissement décrié

Pourtant, pendant la pandémie de la Covid-19, pour lutter contre les dangers de l'insalubrité, des règles d'hygiène strictes ont également été instaurées, comme l'obligation de disposer de poubelles adaptées pour chaque étable. Malheureusement, ces mesures ne sont pas toujours respectées. Les commerçants, qui luttent pour leur survie économique, mettent souvent de côté les considérations sanitaires au profit de leurs ventes. "Chaque année, pendant la saison des pluies, les marchés de Saint-Louis deviennent un véritable cauchemar. Les allées se transforment en bourbier, rendant difficile la circulation. Les déchets s'accumulent rapidement, car les rares égouts le long de l'avenue Général De Gaulle débordent et les poubelles ne sont pas régulièrement vidées. L'odeur est insupportable et cela représente un risque pour la santé des clients et des vendeurs. Les autorités devraient vraiment prendre des mesures plus strictes pour assurer la propreté de nos marchés", s'est désolée Mame Mary Samb, vendeuse de poissons.

L'insalubrité des marchés de la ville, surtout pendant l'hivernage, cause également un lourd préjudice aux commerçants.

"En tant que vendeur, je suis constamment confronté aux problèmes d'insalubrité du marché de Tendjiguène pendant la saison des pluies. Les clients sont réticents à acheter des produits dans de telles conditions. Les autorités ne semblent pas se soucier de ce problème, ce qui est très décevant. Nous devons nettoyer et désinfecter nos stands nous-mêmes, ce qui représente un coût supplémentaire pour nous. Il est temps que des mesures soient prises pour améliorer l'hygiène dans nos marchés", a dénoncé le vendeur Serigne Bass Diack.

Effectifs et moyens de la mairie font défaut

Rencontrée au parc "Mango", un sachet plastique multicolore à la main gauche et se bouchant le nez, la dame Astou Fall a fustigé avec la dernière énergie la situation du marché après chaque pluie. "C'est avec un cœur meurtri que je fais mes courses au marché pendant la saison des pluies, à cause de l'insalubrité. L'environnement du marché est désastreux. Il y a partout des mouches, l'eau de ruissellement est très sale et l'odeur est nauséabonde. Les étals sont souvent envahis par les eaux de pluie et les produits alimentaires sont exposés à la saleté et à l'humidité. Il est impossible de trouver des fruits et légumes frais dans de telles conditions. C'est vraiment dommage, car le marché devrait être un endroit agréable où l'on peut acheter des produits de qualité", a-t-elle ajouté.

Mais faute de moyens et d'effectifs suffisants, les autorités peinent à faire appliquer les règles d'hygiène et de propreté. Raison pour laquelle, pour les responsables des associations des commerçants des marchés de Saint-Louis, il est primordial de continuer à sensibiliser les acteurs sur l'importance de l'hygiène et de l'assainissement.

À les en croire, des investissements dans les infrastructures, tels que l'amélioration des points d'eau et la mise en place d'un système d'évacuation des eaux usées, sont également nécessaires pour résoudre durablement ce problème d'insalubrité dans les marchés de Saint-Louis.

"Tant que des mesures concrètes ne seront pas prises, les marchés de Saint-Louis resteront des lieux propices à la propagation des maladies, mettant en danger la santé des commerçants et des clients. C'est pourquoi en tant que responsable, j'invite à une prise de conscience collective pour garantir des conditions sanitaires optimales et préserver la réputation des marchés de Saint-Louis", a lancé Ndiaye Mody alias ‘’l'Infatigable’’.

Il faut signaler que nos multiples tentatives d’entrer en contact avec le responsable des halles et marchés au niveau de la commune de Saint-Louis sont restées vaines.

IBRAHIMA BOCAR SENE SAINT-LOUIS