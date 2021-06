Après l'éclairage public, la commune de Saint-Louis vient de renforcer sa logistique de nettoyage, par la réception d’un matériel lourd acquis dans le cadre du Programme de développement touristique de Saint-Louis et sa région (PDT). La cérémonie de réception s'est tenue à la place Me Abdoulaye Wade, en présence du maire Mansour Faye, du gouverneur adjoint chargé des affaires administratives, Khadim Hanne, et des différents partenaires.

Le casse-tête du ramassage des ordures des quartiers et autres coins reculés de la commune sera bientôt un vieux souvenir. Un important lot de matériel logistique de voirie a été réceptionné par le maire Mansour Faye et mis à la disposition des services techniques de la commune. Un dispositif composé de deux bennes tasseuses, de cinq bennes satellites, d'une tractopelle, en plus de 4 voitures 4x4 achetées par la commune.

Pour l'édile de Saint-Louis, cette dotation supplémentaire en équipement logistique sera déterminante dans la prise en charge du programme de salubrité de la ville de Ndar. "Ces moyens logistiques viennent compléter la flotte déjà acquise avec l’Etat du Sénégal, nos partenaires stratégiques, à travers la coopération décentralisée et même avec le PDT dont deux bennes tasseuses, un banaliseur biomédical pour l’hôpital régional de Saint-Louis et deux camionnettes", a signalé Mansour Faye.

Avant de magnifier l’implication de l’Apix en tant que maitre d’ouvrage délégué, à travers une convention signée en novembre 2018 entre l’Agence française de développement et la commune de Saint-Louis. Une convention qui a permis de formaliser le nouveau mode opératoire. "En dehors de l'acquisition du matériel lourd de nettoiement, les économies réalisées dans le cadre du PDT permettront également de réhabiliter l’école Khayar Mbengue et le bâtiment du Rogniat Sud destiné aux acteurs culturels de Saint-Louis", a révélé le maire.

L’occasion a été également saisie par Mansour Faye pour rendre un vibrant hommage au défunt maire Ousmane Masseck Ndiaye, pour avoir été l'initiateur du programme touristique depuis 2006.

Ibrahima Bocar SENE (Saint-Louis)