Depuis 48 heures, la tristesse et la consternation se lisent sur les visages des étudiants de l’université Gaston Berger de Saint-Louis. C’est dû à la découverte du corps sans vie de Matar Diagne, étudiant en Master 1 en droit public, résidant au village A (8G8A). D’ailleurs, pour exprimer leur solidarité à la famille et aux proches du défunt, la Coordination des étudiants de Saint-Louis a décrété une journée noire et une cessation de toutes les activités pédagogiques dans le campus.

En attendant les résultats de l’enquête sur la mort de leur camarade Matar Diagne, décédé dans la soirée du lundi dans sa chambre au village A (8G8A), les étudiants à l’UGB se mobilisent, en attendant la posture à adopter. Toutefois, les organisations estudiantines de Sanar invitent leurs membres à la retenue et à ne pas verser dans la désinformation, surtout sur les réseaux sociaux. Pour le président de séance de la Coordination des étudiants de Saint-Louis, Alpha Issakha Diallo, il faut respecter la mémoire du défunt, car les circonstances de son décès ne sont pas encore connues avec exactitude.

‘’A l'heure où je vous parle, à part les autorités compétentes chargées de l’enquête, personne, je dis bien personne ne peut avancer la thèse du décès. Comme je vous l'ai dit, c'est un corps qui a été retrouvé sans vie. Pour le moment, nous ne pouvons pas trop nous avancer dans le dossier. Raison pour laquelle nous invitons la communauté estudiantine à faire montre de retenue et d'attendre que les autorités compétentes fassent toute la lumière sur la question à travers leur enquête qu'elles sont en train de mener. C’est ce que nous faisons et également, c’est ce que nous demandons à l'ensemble des étudiants. Après cela, nous pourrons tous nous fixer là-dessus et la Coordination des étudiants de Saint-Louis fera une sortie pour édifier également la base, l'opinion nationale et internationale par rapport à ce qui s’est réellement passé lundi soir’’, a déclaré Alpha Issaka Diallo.

Ils ont fait leur déclaration avant la publication sur la page Facebook du défunt d'une lettre posthume dans laquelle il explique pourquoi il a décidé de quitter ce monde.

Les étudiants appelés à la retenue et à la sérénité

Ainsi, pour exprimer leur compassion et leur solidarité en attendant que l’enquête soit bouclée, la Coordination des étudiants de Saint-Louis a décrété une journée noire et une cessation de toutes les activités pédagogiques. ‘’Quand un tel événement se produit, quoi de plus normal que la communauté étudiante manifeste sa solidarité envers le camarade décédé et à sa famille, à travers cet acte. C'est pourquoi nous avons procédé ainsi en attendant la suite’’, a expliqué M. Diallo, président de séance de la CESL.

Une autre organisation estudiantine, en l’occurrence la Commission sociale des étudiants (COM-SOC) s’est fendue d’un communiqué pour montrer également sa solidarité à l’encontre de Matar Diagne, avant d’inviter les étudiants à la prudence. Dans le communiqué parcouru, la COM-SOC exhorte les étudiants à faire preuve de retenue face aux rumeurs et à éviter de véhiculer toute information non vérifiée. "Nous insistons sur l'importance de ne pas céder aux spéculations, aux rumeurs ou à la diffusion d'informations non officielles sur les circonstances du drame. Seules les autorités compétentes sont habilitées à communiquer sur l'évolution de l'enquête et les conclusions qui en découleront", lit-on dans le communiqué.

Pour la Commission sociale des étudiants, ce rappel vise à éviter que des informations erronées ne viennent compliquer le travail des autorités et à préserver la dignité de la famille du défunt durement éprouvée par cette perte brutale.

Il faut signaler que Matar Diagne, résidant au village A (8G8A), a été retrouvé mort dans sa chambre, dans la nuit du 10 février 2025. Aussitôt après la découverte, le procureur, les sapeurs-pompiers et la gendarmerie ont été alertés et sont intervenus sur les lieux pour les constats d'usage.

IBRAHIMA BOCAR SENE SAINT LOUIS