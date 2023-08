Durant le week-end, le député-maire de Cas-Cas, Demba Ba, et sa collègue parlementaire Yetta Boubacar Sow ont présenté leurs condoléances aux familles endeuillées de l'accident de Guène Sarr et rendu visite aux blessés admis dans les structures sanitaires de Louga et de Saint-Louis. Les députés du département de Podor ont aussi regretté que les blessés soient laissés à eux-mêmes, malgré les annonces de prise en charge totale de l’autorité.

Le Fouta a fini d’enterrer ses morts dans la douleur, après le tragique accident routier survenu le 26 juillet dernier à Guène Sarr, dans la région de Louga. Dans le département de Podor où était parti le bus, la tristesse et la consternation se lisent encore sur les visages. Une situation qui n'a pas laissé indifférents les députés du département de Podor qui ont joint leurs voix à celles de leurs compatriotes pour présenter leurs condoléances à toute la nation et souhaiter un prompt rétablissement aux blessés.

Pour le député-maire de Cas-cas, Demba Ba, il était important de venir apporter le soutien moral et l’assistance dont les populations ont grandement besoin, en ces circonstances douloureuses. D’ailleurs, la délégation parlementaire a parcouru le département de Podor jusque dans l’ile à Morfil pour présenter les condoléances aux familles endeuillées des villages de Cas-Cas, de Dounguel, dans la commune de Médina Ndiathbé, de Dioudé Diabé où a pris départ le bus, de Thioubalel Lao où est originaire le défunt chauffeur, de Souraye, dans la commune de Méri, de Wassétaké et de Saldé, dans la commune de Boké Dialloubé.

"Partout, nous avons pu mesurer l’émotion avec des récits glaçants des blessés ou des membres des familles des victimes comme ceux du jeune rescapé à Saldé. Malgré la douleur, nous avons mesuré la foi et la dignité des parents dans cette épreuve’’, a soutenu le député-maire. Avant de souhaiter un suivi de tous accidentés au plan médical et psychologique.

Des familles exigent les millions annoncés

En allant présenter leurs condoléances au Fouta, le député Demba Ba et Yetta Boubacar Sow, vice-présidente à l’Assemblée nationale ont rendu visite successivement aux victimes de l'accident de Guène Sarr internées à l’hôpital Amadou Sakhir Mbaye de Louga et celles évacuées à l'hôpital régional de Saint-Louis. ‘’A l’hôpital régional de Louga, nous avons apprécié le dévouement du personnel de santé, mais aussi le courage et la dignité dans l’épreuve des blessés. Deux patients ont quitté l’hôpital devant nous. Il restait alors trois personnes internées dans les différents services dont les deux sont de Thillé Boubacar et l’autre de Ndiayène Pendao’’, a-t-il confié.

Demba Ba d’ajouter : ‘’La délégation s'est arrêtée aussi à Ndar, pour s'enquérir de l'état de santé des accidentés évacués à l'hôpital de Saint-Louis. Sur place, des accompagnants se sont plaints que ce sont les familles qui ont pris en charge les frais médicaux de leurs blessés, alors qu’une information a fait état d’une somme de 20 millions de francs CFA dégagée par l’État pour leurs soins et qui a été confirmé par le ministre de l'Intérieur, le jour de l'accident à Louga. Sur place, on nous a informés que des blessés ont été sortis de l'hôpital, alors qu’ils souffrent toujours."

Des manquements dans la prise en charge totale des blessés qui ont été confirmés par Adama Lom, accompagnante de la dame Marième Tall, ressortissante du village de Cas-cas qui a perdu dans l'accident son enfant de 2 ans. Selon elle, sa belle-sœur, qui souffre de problèmes au niveau de la colonne vertébrale, n'a nullement bénéficié de la prise en charge annoncée par l’État. Pire, elle a été sortie de l'hôpital avec ses blessures, sans aucune assistance. "Durant tout le temps que nous sommes restés à l’hôpital, c'est la famille qui payait toutes les factures des ordonnances, des radiographies, des analyses. Au moment de la sortie, ils ont exigé qu'on paie l'hospitalisation. La seule facture qu’on n'a pas payée, c'est celle du scanner, sinon tout le reste, c'est nous qui avons géré de nos poches. Donc, où est la prise en charge totale des blessés prononcée en grande pompe par le ministre de l’Intérieur devant les médias ?", a fustigé Mme Adama Lom.

"L'hôpital s'est débarrassé de nous et nous le dénonçons‘’

Pire, a ajouté la dame, même pour transporter la malade à la maison, l'ambulance a été payée par la famille. "Nous craignons le pire pour elle. La malade souffre de la ceinture. Elle ne peut lever ni ses membres, ni s’assoir, ni se tenir debout. Elle ne peut pas manger, parce que blessée profondément aussi au visage, comme à la cuisse droite. Elle passe son temps à crier de douleur. L'hôpital s'est débarrassé de nous et nous le dénonçons. On ne sait quoi faire parce que sa prise en charge nécessite des spécialistes. Plus grave, nous ne sommes pas seuls dans cette situation. Ce n'est pas normal", a râlé Adama Lom.

Nos différentes tentatives d'entrer en contact avec le service social de l’hôpital régional de Saint-Louis sont restées vaines. Le téléphone sonnait dans le vide.

IBRAHIMA BOCAR SENE SAINT-LOUIS