Les résultats d'une enquête menée auprès de bénéficiaires des programmes de protection sociale mis en place par l’État, font cas de difficultés liées à la qualité et à l’accès des services offerts aux différents filets sociaux. Pour améliorer les services, de fortes recommandations ont été formulées et un mémorandum remis aux autorités administratives de la région.

La restitution des résultats de l'étude du Comité de veille communautaire de Saint-Louis (CVC) de Saint-Louis a montré beaucoup d’incohérences et autres obstacles dans la mise en œuvre sur le terrain des différents programmes de protection sociale. Pour le responsable de la Plateforme numérique du CVC, Kader Fall, les résultats de l'étude montrent à suffisance qu’il y a encore des choses à corriger.

D'ailleurs, dans le rapport alternatif partagé avec les acteurs, en partenariat avec le projet Organisations de la société civile action et recherches (Oscar), les bénéficiaires de la Bourse de sécurité familiale ont signalé des insuffisances par rapport aux délais et à la réception de la bourse et au non-versement des arriérés. Ils se sont plaints également de l’absence de confidentialité et du traitement dégradant dans les lieux de paiement.

Les détenteurs de la carte d’égalité des chances ne sont pas mieux lotis. Pour certains d'entre eux, depuis dix ans, ils n’ont bénéficié d’aucun service, excepté cette année où ils ont reçu 35 000 F CFA à la veille de la Tabaski. À part cette aide, aucun autre service ne leur a été offert par la carte, ont soutenu des bénéficiaires.

Concernant la prise en charge sanitaire des enfants de 0 à 5 ans, les bénéficiaires ont dénoncé la fréquence de l’indisponibilité et la rupture des médicaments de type IB. Dans le rapport présenté par le CVC, ils se sont plaints de la non-effectivité de la gratuité des soins. Quant aux bénéficiaires de la césarienne, ils rencontrent de multiples difficultés dans les structures sanitaires.

Il ressort aussi des résultats de l'enquête que la disponibilité des kits d’opération fait fréquemment défaut et les médicaments coutent très cher pour les malades.

Toujours concernant les manquements dans la protection sociale, les hémodialysés de Saint-Louis ne sont pas épargnés. Le rapport signale un manque de permanents au service hémodialyse de l'hôpital, l’étroitesse du service, le manque de matériel adéquat et les frais de transport insupportables pour les malades. Dans ce même service, les horaires fixés ne sont pas souvent convenables aux hémodialysés.

Quant aux analyses, aux médicaments et aux radiographies, ils sont jugés trop chers par les bénéficiaires. Même les personnes du 3e âge, bénéficiaires du plan Sésame se sont plaintes des manquements de leur prise en charge dans la protection sociale.

De fortes recommandations formulées

Pour le président Amadou Lamine Mbaye, la cellule de veille communautaire se positionne comme un instrument de suivi continu, un appui à l’État sur l’accessibilité réelle des populations pauvres aux programmes étatiques de protection sociale, en vue d’une meilleure efficacité.

Ainsi, pour apporter des améliorations dans les différents programmes de protection sociale, le CVC de Saint-Louis a fait de fortes recommandations consignées dans un mémorandum remis au gouverneur chargé des affaires administratives, Modou Mamoune Diop. Parmi celles-ci, le rapport note le vote de la loi d’orientation sur la protection sociale et la prise d'un décret d’application, afin de rendre effective l’accessibilité aux services aux détenteurs de la carte d’égalité des chances. Mais également de mettre en application le décret 2023-848 et les arrêtés d’application portant sur le régime non contributif des ménages bénéficiaires du Programme national des bourses de sécurité familiale et les titulaires de la Carte d'égalité des chances.

Dans les recommandations, le Comité de veille communautaire de Saint-Louis appelle à mettre également en place une politique pour l’amélioration de la disponibilité et l'accessibilité des médicaments pour les groupes vulnérables. Il invite aussi les autorités à définir une politique d’harmonisation de la prise en charge pour les enfants 0 à 5 ans et une politique de couverture en matière de santé des personnes âgées sur le territoire national (paquet CMU).

Enfin, le CVC prône la création de services déconcentrés de dialyse et la mise en place d’un dispositif complet pour réduire les déplacements pour la dialyse.

IBRAHIMA BOCAR SENE SAINT-LOUIS