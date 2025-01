La belle idylle entre les jeunes Mb. Niang et A. Wade a connu une issue très malheureuse. Après une relation amoureuse de plusieurs années intensément vécue, sanctionnée par la naissance d’un enfant de moins de 2 ans, le couple a soldé ses comptes au tribunal. Une affaire qui a vu la cour du tribunal de grande instance de Saint-Louis condamner Mb. Niang à deux ans de prison, dont un an ferme en plus d'une amende de 100 000 F CFA. Il est reconnu coupable des délits de menace de mort et de violence.

Pour bon nombre de voisins et connaissances, la relation amoureuse entre Mb. Niang et la jeune A. Wade aboutirait à un heureux ménage. Tellement les deux tourtereaux affichaient leur amour et leur complicité partout et à toutes les occasions. Malheureusement, la jeune Aissata Wade contracte une grossesse des faits de son petit ami et le couple commence à tanguer. Des difficultés qui finiront par séparer les deux amoureux et l’anéantissement de leur vœu de devenir mari et femme. Une séparation que le jeune homme Mb. Niang a toujours mal digérée.

Quelques semaines après leur séparation, un autre homme surgit de nulle part et demande la main de la jeune fille à sa famille. Ne se doutant de rien, le père de famille accède à sa demande et A. Wade est mariée à ce dernier en grande pompe. Mais l’union ne va pas durer puisque la grossesse de la jeune femme ne tarde pas à se manifester au grand jour. Comme le recommande l’islam en de pareilles situations, le divorce est prononcé en attendant la naissance de l’enfant. Ne pouvant plus retenir ses sentiments et n’arrivant plus à supporter la longue distance qui le sépare de la mère de son enfant, Mbaye Niang harcèle la famille de cette dernière. Excédée par la violence et les menaces dont ils sont souvent victimes, la mère de famille porte plainte à la police contre le sieur Niang.

Lors de l’enquête de la police suite à la plainte de la mère d’A. Wade, l’accusé Mb. Niang a déclaré que c'est Aissata Wade qui l'a contacté après son divorce pour lui annoncer la nouvelle avant de lui demander de prendre ses responsabilités de papa. Des responsabilités qu’il dit toujours assumer en remettant très souvent de l'argent à la mère de son enfant et désormais ex-petite amie. D’ailleurs, a-t-il ajouté, pour être en contact avec elle, il lui a payé un téléphone portable. Mais à la barre, il change radicalement de discours en soutenant que le téléphone faisait l’objet d’un prêt et non d’un don. Raison pour laquelle il voulait le récupérer par la force, parce qu’A. Wade ne voulait pas lui remettre son bien. Une bagarre qui lui a occasionné des violences et beaucoup d’autres, si l’intervention des secours n’était pas rapide. Interrogée à la barre, elle affirme que le téléphone en question a été acheté par sa mère. Une affirmation balayée par Mbaye Niang qui jure sur tous les saints que le téléphone lui appartient et la mère de famille peut en témoigner.

Revenant sur les faits, elle raconte qu'un matin, vers 7 h, attendant le bus de ramassage de leur service au bord de la route, elle est attaquée par Mb. Niang avec une arme blanche. Pour sauver sa peau, elle crie de toutes ses forces et trouve refuge dans une boutique d’à côté. Aussitôt informée de la mésaventure de sa fille, la maman d’A. Wade rapplique sur les lieux pour s’enquérir de la situation. Dès son arrivée, Mbaye Niang lui saute dessus, l’insulte et profère des menaces de mort à son endroit. Pourtant, hier face au juge, l’accusé a nié catégoriquement toutes ces accusations. Il soutient que les parents de son ex-petite amie n'ont jamais béni sa relation avec leur fille. Pour le punir, en complicité avec leur fille A. Wade, il l'empêchait de voir son enfant. Ce qui explique parfois sa colère pour faire respecter ses droits de visite.

Après les confrontations, le procureur a remonté les bretelles à Mb. Niang avant de confirmer la constance des faits.

Ainsi, après délibération, le tribunal a condamné Mbaye Niang pour menace de mort et violence à une peine de deux ans de prison, dont un mois ferme, en plus d'une amende de cent mille francs CFA.

IBRAHIMA BOCAR SENE SAINT-LOUIS