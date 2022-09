Après Dakar et Thiès, Saint-Louis accueille, depuis avant-hier, à la place Baya (ex-place Faidherbe) les journées portes ouvertes (JPO) de l’Inspection régionale du travail et de la sécurité sociale. Une première qui servira de cadre d'échanges entre l'institution et le grand public. D'ailleurs, les organisateurs comptent en profiter pour mieux expliquer leurs missions aux usagers et les relations entre employeurs et travailleurs.

Le rôle et les missions assignés à l’inspection du travail sont souvent très méconnus du grand public. D'où la nécessité de renverser la tendance pour rapprocher les deux entités par une communication directe et une meilleure gestion de l'information avec les partenaires et les usagers. C'est dans ce contexte que l’Inspection régionale du travail et de la sécurité sociale de Saint-Louis organise 48 heures de portes ouvertes. Pour le représentant du directeur général du Travail et de la Sécurité sociale, Mouhamadou Makhtar Loum, le thème retenu, "L’inspection du travail : une administration dynamique et performante pour la paix et la justice sociale", est assez édifiant sur les objectifs.

Pour lui, les journées portes ouvertes sont une aubaine énorme pour la région du Nord qui abrite de nombreuses sociétés et entreprises agro-industrielles, employeurs de milliers de travailleurs. D’après lui, au-delà des secteurs traditionnels qu’elle partage avec les autres régions, Saint-Louis a désormais une belle carte de visite à présenter aux investisseurs de tout bord. "La région peut présenter à tous les investisseurs l‘exploitation du gaz. Nous n’avons pas la prétention de nous ériger en expert du pétrole et du gaz, mais nous tenons à accompagner l’ensemble des travailleurs d’où qu’ils soient et de quelques secteurs qu’ils viennent sur tout le processus. Que ce soit sur l’installation des plateformes ou à l’exploitation. Nous allons veiller aux conditions de travail et non à la matière express qui est le pétrole ou le gaz", a déclaré Mouhamadou Makhtar Loum.

Pour déblayer le terrain, a ajouté le représentant du DG du Travail et de la Sécurité sociale, d'importantes ressources humaines sont déployées aux JPO de Saint-Louis pour échanger avec les usagers. "Pendant les 48 heures, le grand public pourra venir visiter les stands de l’Ipres, de la Caisse de sécurité sociale et autres partenaires de l’administration du travail de Saint-Louis et assister aux différents panels qui seront animés par d'éminents experts dans le domaine", a signalé M. Loum. Avant de se féliciter de la mise en œuvre du Plan national de renforcement du dialogue social et l’application prochaine d’un nouveau Code du travail.

Mais pour le représentant du DG du Travail et de la Sécurité sociale, si de telles activités sont organisées au bénéfice des populations, on le doit beaucoup aux partenaires. Prenant la parole au nom de M. Kar Weber, Directeur du Projet Ensemble vers la réforme du travail (Giz), Ibra Ndoye a salué les efforts déployés pour l’amélioration de la signalétique des inspections, dont celle de Saint-Louis. "Après celles de Thiès et de Louga, dans les prochaines semaines, l'Inspection régionale du travail de Saint-Louis bénéficiera de meilleures conditions de travail pour un meilleur accueil et une prise en charge diligente des usagers", a soutenu M. Ndoye.

Pour lui, l’activité de Saint-Louis s’inscrit dans le cadre du partenariat de réformes sénégalo-allemand établi à travers l’initiative Compact With Africa lancée en 2017 par le G20. "L’axe 2 du projet vise l’identification et le pilotage de mesures concrètes pour l’optimisation de certaines procédures des inspections du travail et de la sécurité sociale, en termes d’efficacité, de transparence et d’accessibilité", a conclu le représentant du directeur du Projet Ensemble vers la réforme du travail (Giz).

IBRAHIMA BOCAR SENE SAINT-LOUIS