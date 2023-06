Le traitement médiatique adéquat des violences sexuelles préoccupe l’Association des juristes sénégalaises (AJS) qui a organisé, hier, un atelier de renforcement de capacités pour les journalistes de la région de Saint-Louis.

Le viol et la pédophilie sont des violences sexuelles très graves qui détruisent la vie des victimes, notamment les femmes et les jeunes filles concernées. C’est la raison pour laquelle l’Association des juristes sénégalaises (AJS) est très regardante dans la manière dont les professionnels des médias traitent le sujet.

Ces juristes aimeraient que ces affaires ne soient pas uniquement traitées sous forme de brèves ou de faits-divers. Car, selon la formatrice Nina Penda Faye, malheureusement, souvent, le traitement médiatique fait par les professionnels des médias des violences sexuelles est classé dans la rubrique des faits-divers, alors que c'est un sujet social qui interpelle tout le monde.

Selon elle, il faut changer de fusil d'épaule et accentuer la sensibilisation pour une meilleure protection de la victime et de ses proches.

À cela, Aminata Samb, coordonnatrice du projet ‘’Vulgarisation et application effective de la loi criminalisant le viol et la pédophilie’’, ajoute que l’atelier est une opportunité pour les journalistes de briser le silence et de sortir cette question de la sphère privée, malgré les tabous et les contraintes de la société. "En plaçant la lutte contre la violence à l’égard des femmes au cœur de leurs activités, les médias peuvent favoriser un changement dans la perception qu’en a l’opinion publique et dans les comportements. C'est pourquoi nous avons jugé nécessaire de former tous les acteurs, dont les journalistes. Ils sont les miroirs de la société, de par leur statut de relais pour la sensibilisation des populations et des juridictions", a déclaré Aminata Samb.

Les journalistes ont, eux, salué l'initiative de l'Association des juristes sénégalaises de les outiller sur le traitement adéquat des violences sexuelles. "Les violences sexuelles sont des faits graves que nous vivons chaque jour. Mais le traitement qu'on en fait, fait qu’elles sont banalisées", a soutenu Amadou Samoura de ‘’l'Observateur’’. Pour lui, il est important que la loi n°2020–05 criminalisant le viol et la pédophilie soit vulgarisée pour son application effective.

Il faut signaler que la formation de renforcement de capacités des journalistes des régions de Dakar, Thiès, Kaolack, Diourbel, Saint-Louis et Tambacounda est organisée par l'Association des juristes sénégalaises, en partenariat avec l'Union européenne.

IBRAHIMA BOCAR SENE SAINT-LOUIS