Le ministre du Tourisme et des Transports aériens, Alioune Sarr, a visité, hier, le chantier de reconstruction de l’aéroport international de Saint-Louis. Une visite qui lui a permis de constater de visu l’état d’avancement des travaux réalisés à plus de 96 %. D’un coût global de plus de 23 milliards de francs CFA, l’aéroport international Dakar-Bango de Saint-Louis sera inauguré le 14 juillet prochain par le président de la République Macky Sall.

En décembre 2018, le président de la République, Macky Sall, avait lancé, à Saint-Louis, le Programme de réhabilitation des aéroports du Sénégal (PRAS). Un programme dont les objectifs visent à réhabiliter cinq aéroports régionaux (Saint-Louis, Ourossogui, Tambacounda, Kédougou et Ziguinchor) et améliorer ainsi la connectivité à l’intérieur du Sénégal. Pour le ministre du Tourisme et des Transports aériens Alioune Sarr, la réalisation de ce programme va faciliter énormément les déplacements entre les régions. ’’En venant s’enquérir de l’état d’avancement des travaux de l’aéroport international de Saint-Louis, nous avons quitté Dakar et, en 30 minutes de vol, nous sommes arrivés à Saint-Louis. Ce qui nous a permis de gagner beaucoup de temps’’, a signalé M. Sarr.

Lors de cette visite de chantier, le ministre des Transports aériens a exprimé toute sa satisfaction, vu les gros efforts consentis par les entreprises chargées des travaux de reconstruction de l’aéroport de Dakar-Bango. ‘’Les travaux sont presque terminés et sont exécutés à près de 96 % par les entreprises qui sont sur le terrain. Ce qui a été le plus dur, c’est l’achèvement des infrastructures, notamment la piste. C’est pourquoi nous félicitons les entreprises qui se sont investies pour la réalisation dans les délais. Nous avons visité la piste de 2,5 km de long sur 45 m de large qui est l’une des meilleures pistes de l’Afrique de l’Ouest, parce qu’étant l’équivalent de celle de l’AIBD de Diass. Nous avons également fait un tour au grand hangar, à la tour de contrôle, au bâtiment des sapeurs-pompiers. Nous sommes sortis très satisfaits et rassurés, et d’ici mardi prochain, les autres équipements restants seront là dont le camion de lutte anti-incendie, les ambulances, pour permettre à l’aéroport international de Saint-Louis de fonctionner dans d’excellentes conditions’’, a déclaré le ministre Alioune Sarr.

Avant de poursuivre que ce bijou de plus de 23 milliards de francs CFA est une forte attente des populations saint-louisiennes, mais aussi des Sénégalais. ‘’La région de Saint-Louis va jouer un important rôle dans l’économie nationale avec l’exploitation prochaine du gaz. Donc, avoir un aéroport international dans la capitale du Nord permettrait d’améliorer l’économie locale et le tourisme’’, a-t-il ajouté.

Faire du Sénégal une référence aéronautique

Revenant sur la sureté et la sécurité, le ministre du Tourisme et des Transports aériens a souligné qu’il y a beaucoup de dimensions à respecter pour un aéroport international. Raison pour laquelle, a-t-il rappelé, après l’inauguration de l’infrastructure aéroportuaire, le 14 juillet prochain par le président Macky Sall, il y aura un travail de l’aviation civile pour aligner l’aéroport de Saint-Louis sur les normes de l’OACI. ‘’L’aviation civile doit mener après un travail de certification de l’aéroport. Une façon de dire au monde entier que l’aéroport de Saint-Louis est désormais international et remplit toutes les conditions requises. Donc, il est important que ce travail de certification soit fait et effectué dans les meilleurs délais’’, a déclaré le ministre Alioune Sarr.

Pour lui, les lourds investissements dans l’aéronautique prouvent que le président Macky Sall et son gouvernement sont dans la dynamique de construire un hub aérien pour faire du Sénégal une référence aéronautique dans le monde. ‘’Nous avons lancé un chantier de construction de MRO, un centre de maintenance des affaires aéronautiques et des métiers aéronautiques. Ce qui va contribuer énormément dans la construction du hub aérien que le Sénégal va incarner dans la sous-région et en Afrique en général’’, a conclu le ministre du Tourisme et des Transports aériens.

IBRAHIMA BOCAR SENE SAINT-LOUIS