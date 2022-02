Beaucoup se préparent à célébrer l’amour, à l’occasion de la Saint Valentin. Jeunes comme vieux, chacun passe la fête des amoureux à sa manière. Pour faire plaisir à sa moitié, la rose rouge est très prisée.

Aujourd’hui, c’est le 14 février, jour consacré à la fête des amoureux : la fête de la Saint Valentin ! Fête traditionnelle des pays anglo-saxons, elle est entrée dans les mœurs, au Sénégal, depuis longtemps. Qu’en pensent les Sénégalais ? Qu’est-ce qu’ils prévoient pour cette fête… ? EnQuête est allé dans quelques quartiers dakarois pour avoir l’avis des populations au sujet de cette fête où le rouge et le noir dominent.

Patte d’Oie Builders. À côté d’une maison devant laquelle passent des voitures qui veulent éviter les embouteillages dus aux travaux du BRT de Dakar, se tient Mohamed plus connu sous le nom de Naby. Marié depuis deux ans, il est en compagnie de ses deux amis. ‘’C’est quelque chose de positif. On célèbre l’amour. Je suis en train de réfléchir au cadeau que je vais donner à ma femme pour lui faire plaisir. Je pense à un Haut vêtement’’, dit l’homme au maillot de foot du Sénégal, et à la petite barbe finement peinte en vert jaune et jeune rouge.

Célibataire, étudiant dans une école sise au centre-ville, jeune homme de graille taille, Pape Demba Fall est en couple. Même si la Saint Valentin ne lui dit pas grande chose, il a quand même prévu un cadeau pour sa copine. ‘’Je pense que c’est une fête qui s’est imposée à nous. On est obligé de faire avec. Je vais offrir une rose à ma copine’’, dit-il.

En pleine discussion avec un groupe d’individus assis devant un magasin de carrelage, Pa Ndiaye, explique qu’il ignore l’origine de la St Valentin. ‘’C’est pour ma femme que je travaille. Je l’aime. Je lui donne un cadeau chaque jour. A ma descente, je lui demande ce qu’elle veut. Et je vais augmenter la dépense pour que le dîner à la maison soit au top, explique l’homme en tenue traditionnelle. De son côté, marié depuis longtemps, Emmanuel Corréa, prévoit une petite sortie avec sa femme. ‘’On la fêtait comme il le fallait. Maintenant, on est vieux. Mais, l’amour, on vit ça tous les jours’’, déclare le quinquagénaire.

Jeune fille qui vient de se mettre en couple, Ado Ba entend donner un cadeau à sa moitié, même si elle n’a pas encore beaucoup d'idées. ‘’On n’a pas encore passé la Saint Valentin. Ça sera la première fois’’, explique-t-elle. Alors qu'est-ce qu’Ado attend de particulier de son prince charmant ? ‘’Juste de l’amour’’, répond-t-elle, souriante.

‘’Je lui ai déjà offert ma personne, c’est un gros cadeau…’’

Vêtu d'un joli costume trois pièces gris, sans cravate, veste croisée. Une tête à chapeau, tout élégant, Samuel Wally est un vieil homme qui paraît plus jeune que son âge. Trouvé devant le centre socio-culturel des Parcelles Assainies, il a l’habitude de fêter la Saint Valentin. ‘’D’abord, Dieu est amour, donc, nous créatures, c’est ce qu’il nous demande. Il nous demande de nous aimer les uns les autres. Et mieux encore, une dame et un homme doivent s’aimer. Quitte à ce que chacun quitte chez ses parents pour s’unir, être qu’une seule personne. Chacun enlève son mauvais côté pour essayer d’arriver à la perfection’’, indique-t-il. Qu’est-ce que Samuel a prévu pour sa bien-aimée, cette année ? ‘’Il n’y a pas plus cadeau que moi-même. Quand je lui ai déjà offert ma personne, c’est un gros cadeau, il n’y a pas mieux que ça’’. Ainsi, à son âge, les moments festifs de ce genre passent un peu inaperçus. ‘’Pour notre âge, Saint Valentin Ok, mais, ça nous passe au-dessus de la tête, dit-il. Parce qu’on est toujours dans l’amour’’.

Agé de 29 ans, Ismaila Sall voit les choses d’une autre manière. ‘’Personnellement, je n’ai jamais fêté la St Valentin. Je n’ai pas cette culture et j’ignore même l’origine de cette fête. Je pense que quand on aime une personne, chaque jour, on peut lui montrer son affection. Il ne faut pas prendre une journée seulement pour consacrer cela à l’amour’’, déclare le jeune homme qui vient de rompre avec sa copine. Est-ce la raison de sa position ? ‘’Non. Même quand j’étais en couple, c’était comme ça’’, se défend-t-il.

Les vendeurs de fleurs se frottent les mains

Symbole de nombreux sentiments comme l'amour, les fleurs sont vendues comme de petits pains, à l’occasion de la St Valentin. Les artisans fleuristes proposent des thèmes intéressants pour les romantiques. Pour la St Valentin, c’est le rouge d’abord, qui symbolise l’amour suivant la couleur jusqu’à la passion (l’amour passionnel). Le blanc, c’est la fidélité, l’amitié, et la complicité. En ce qui concerne la rose, elle traduit la première approche, l’encouragement. C’est quand quelqu’un veut aller vers l’autre.

Très souvent, les trois couleurs sont combinées. Danielle Tebechirani est directrice d’un magasin à Dakar qui vend des fleurs importées de Hollande. ‘’La rose rouge est le symbole de l’amour romantique et passionnel. Le bouquet de rose rouge et blanc signifie un engagement, mais aussi, l’intéressement. Nous avons même des clients qui commencent quelques jours avant la Saint Valentin par le rose pour prendre du blanc après et le rouge le jour de la fête. Il y a tout ça’’, explique-t-elle.

Il y a tous les budgets. ‘’Nous partons de la petite rose-rouge qui coûte 3 000 FCFA aux grandes corbeilles fleuries qui varient entre 150 000 F CFA à 300 000 F CFA’’, fait-elle savoir. Donc, elle propose un assemblage de fleurs. ‘’Soit, on fait des bouquets de rose-rouge comme beaucoup de gens font, soit des présentations qui sont beaucoup plus cotées avec quelques roses rouges et des herbes rares, des arômes, etc., des fleurs qui se rajoutent à la rose de St Valentin’’, étale Danielle Tebechirani.

Selon elle, la rose rouge est plus prisée, notamment par les jeunes. Les commerces ambulants proposent aussi des fleurs à des prix beaucoup plus abordables. Fatou Sarr sillonne les allées de Sandaga pour trouver des clients. Chaque année, à cette période, elle écoule ses produits. ‘’Les fleurs sont vendues de 300 FCFA à 3 000 F CFA. Il y a aussi des bonbons ‘moussé ak madame’ vendus à 200 F CFA’’, confie-t-elle.

BABACAR SY SEYE