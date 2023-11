La tradition, la fête patronale des musiciens : ‘’la Sainte-Cécile’’ de l’armée a été célébrée hier. Elle a été présidée par le chef de corps du Bataillon de la musique des forces armées. L’histoire de la musique, selon le commandant Cheikh Tidiane Sèye, se confond à celle d’une sainte qui a, en effet, grandement contribué à inscrire dans les pages de sa jeune, mais glorieuse histoire, les premières lettres de noblesse, car elle a adhéré à l’inspiration de cet art : la Sainte-Cécile.

Il est admis que Sainte-Cécile vivait au IIIe siècle de notre ère. Bien qu’issue d’une riche famille païenne, elle désirait ardemment se consacrer à suivre l’enseignement du Christ proposé par l’Évangile. Ses parents, au contraire, décidèrent de la fiancer à Valérien, jeune homme de haut lignage. ‘’Nous avons choisi cette année comme thème de célébration «La musique, facteur d’union et instrument de communion». Dans la définition théorique, on dit que la musique adoucit les mœurs.

L’énoncé ne relève pas seulement du dicton, mais constitue un topo bel et bien prégnant dans les discours sur la musique. C’est pour démontrer ce paradoxe et magnifier ses actions que nous avons choisi ce thème. En effet, la musique, dans sa généralité, présente un intérêt majeur, car elle constitue un moyen privilégié pour établir, mais aussi améliorer les rapports entre populations de cultures différentes, tout en gardant son universalité. Elle est le seul ART qui exerce sur notre âme et sur nos sens une action directe, sinon immédiate.

À cause de son grand pouvoir et de ses moyens énergiques qui lui permettent d’agir aussi bien sur le physique que sur le moral, la musique est un besoin naturel du cœur et de l’esprit. Elle transmet, soutient et repose. C’est pour ses multiples capacités qu’elle nous permet d’oublier tous les soucis de la vie quotidienne et nous apprend tout ce qui est important et profond sur l’humanité. Certains se poseront peut-être la question de savoir comment la musique parvient-elle à tous ces phénomènes ? La réponse est très simple’’, a expliqué le commandant Sèye.

En somme, la musique, selon le commandant Cheikh Tidiane Sèye, chef de corps du Bataillon de la musique des forces armées, est le langage de la paix, elle transcende les frontières et se présente comme un instrument éclatant, permettant de fédérer les esprits dans l’universalité. Ces moments de haute portée significative, a-t-il précisé, participent à renforcer la communion des cœurs et des esprits, donnant à chacun de nous une confiance mutuelle en étant fier de notre passé et confiant en notre avenir.