Saisie chanvre indien UGB

Les éléments de la brigade de recherches du Commissariat central de Saint-Louis ont procédé, le 14 septembre dernier en début d’après-midi, à l’interpellation d’un vigile de l’Université Gaston Berger (UGB), surpris en possession de chanvre indien et poursuivi également pour tentative de corruption. Selon nos sources, les enquêteurs avaient été informés qu’un vigile de l’UGB se livrait à un trafic de chanvre indien. Une opération de filature a alors été mise en place. Arrivés devant la porte principale de l’université, les policiers ont repéré un individu correspondant à la description fournie par l’informateur.

Lors de la fouille corporelle, ils ont découvert deux cornets de chanvre indien dans ses poches. L’homme, identifié sous le nom de D. Sow, né en 1996, a tenté de prendre la fuite mais a rapidement été maîtrisé. La fouille de son sac à dos a permis de mettre la main sur un taser, une corne utilisée comme arme, une paire de ciseaux ainsi que des papiers de conditionnement du chanvre indien.

Dans une ultime tentative pour échapper aux poursuites, le mis en cause a proposé la somme de 200 000 F CFA aux policiers. En vain. Il a été conduit au poste de police et placé en garde à vue pour offre et cession de chanvre indien ainsi que pour tentative de corruption. À l’issue de la garde à vue et de l’enquête, D. Sow a été déféré au parquet de Saint-Louis le 16 septembre.