Publié le 15 Oct 2025 - 16:26

Saisie de 25 kg de haschisch à Pikine Technopole

 

La Division Opérationnelle de l’OCRTIS a frappé un grand coup dans la lutte contre le trafic de stupéfiants. Le 13 octobre 2025, ses agents ont interpellé trois individus à Pikine Technopole, en possession de 25 kilogrammes de haschisch, soigneusement dissimulés. Tout est parti de l’exploitation d’un renseignement opérationnel. Les enquêteurs ont d’abord découvert, dans deux chauffe-eaux électriques de 80 et 50 litres, 40 et 20 plaquettes de haschisch de 100 grammes chacune, soit un total de 6 kg.

Les investigations ont ensuite permis de remonter jusqu’au destinataire final, venu récupérer les colis suspects à bord de son véhicule depuis un entrepôt situé à Yarakh. C’est après le déchargement des marchandises dans une maison à Pikine Technopole que les agents de l’OCRTIS sont passés à l’action. Leur intervention a permis la saisie de 250 plaquettes de haschisch de 100 grammes, pour un poids total de 25 kilogrammes.

Lors de la perquisition effectuée au domicile des suspects, la police a mis la main sur un important lot d’objets saisis : quatre passeports (bissau-guinéen, gambien, sénégalais et espagnol) ; deux copies de passeports afghans ; trois cartes nationales d’identité ; deux chéquiers et deux cartes bancaires ; cinq téléphones portables de différentes marques ; deux véhicules (une Alfa Romeo et une Renault Scénic) ; huit pots de lait emballés au scotch, suspectés de dissimuler d’autres produits illicites. Les trois mis en cause ont été placés en garde à vue, tandis que l’enquête se poursuit afin d’identifier et démanteler l’ensemble du réseau impliqué dans ce trafic international. L’OCRTIS rappelle sa détermination à combattre sans relâche le trafic de stupéfiants.

