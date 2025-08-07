Au moins trois secteurs clés (la construction, l'agriculture et l'industrie) sont réunis pour le premier Salon international de l'Investissement et de la diaspora africaine (Sidia). Il vise, entre autres, à mobiliser les investisseurs issus de la diaspora africaine ainsi que le secteur privé européen autour des projets structurants et porteurs de transformation durable.

Le Salon international de l'investissement et de la diaspora africaine (Sidia) a été lancé, hier, à Dakar. Cet événement d'envergure se tiendra du 26 au 28 septembre prochain, à Satigny, dans le canton de Genève. Plateforme multidimensionnelle, il met l'accent sur quatre secteurs clés : l'habitat, la construction, l'agriculture et l'industrie. Il vise à mobiliser les investisseurs issus de la diaspora africaine ainsi que le secteur privé européen autour des projets structurants et porteurs de transformation durable. Il a aussi pour objectif de créer des passerelles entre les porteurs de projet sénégalais, les institutions publiques et les partenaires techniques et financiers internationaux, entre autres.

‘’Nous appelons les acteurs économiques, culturels et institutionnels, la diaspora africaine ainsi que tous les partenaires engagés pour l'Afrique à faire de ce salon un espace stratégique de convergence entre ambitions locales et expertises internationales, un moteur d'impulsion pour un développement endogène fondé sur la fierté identitaire, la créativité locale et la solidarité transnationale, et une étape majeure dans la construction collective d'un avenir africain résilient, inclusif et culturellement souverain’’, a déclaré Sira Niamé Touré, présente à Médina Events.

Pour sa part, le DG de la Construction et de l’Habitat, Moussa Tine, soutient que la mobilisation des financements issus de la diaspora, des investissements et des fonds internationaux est devenue un levier décisif pour changer d'échelle, accélérer la transformation du pays et concrétiser des projets les plus structurants. Il salue la synergie gouvernementale avec les trois secteurs réunis : urbanisme, industrie, agriculture. "Le salon incarne notre conviction que la construction, l'agriculture et l'industrie ne peuvent pas être pensées séparément. Ils s'appuient les uns sur les autres et c'est ensemble, dans une démarche cohérente que nous devons aller à la conquête des financements, des investisseurs et des opportunités’’, a-t-il soutenu.

Le Sidia a été conçu comme un cadre de dialogue, de partenariat et de concrétisation, avec des rencontres utopiques de haut niveau, des expositions, des conférences, des espaces de networking ciblés, pour favoriser l'engagement d'investissements concrets autour des projets maturés. Il rassemblera les actions publiques, les collectivités territoriales, les promoteurs, les payeurs, les industriels et les acteurs de la diaspora. "L'État ne peut plus, à lui seul, porter le poids financier de l'ensemble de ses projets de construction, d'équipement et d’aménagement’, a soutenu le DG de la Construction et de l'Habitat.

Moussa Tine estime qu’il est désormais préférable d'ouvrir les institutions à la logique de l'investissement dans le développement productif et de faire des projets publics et des opportunités économiques pour la diaspora, pour les investisseurs et pour les partenaires stratégiques.

Le représentant du ministre des Infrastructures, Ibrahima Fall, note lui aussi qu’un salon ne peut pas être mieux structuré que le Sidia qui réunit trois secteurs qui occupent dans le dispositif de transformation nationale un aspect très important.

Il déclare : ‘’C’est un salon unique dans son genre, dans la mesure où il réunit à la fois la diaspora qui occupe une place importante dans le dispositif de transformation systémique Sénégal Vision 2050, mais aussi dans les stratégies sectorielles et à la fois de l'habitat, des qualités territoriales, de l'agriculture, mais aussi de l'industrie et du commerce.’’

À Genève, il y aura deux dîners de gala avec des artistes sénégalais de renommée internationale qui assureront l'animation.

BABACAR SY SEYE