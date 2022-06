L’hôpital Thierno Mansour Barro de Mbour est devenu un établissement public de santé qui polarise les 16 collectivités territoriales qui composent le département de Mbour. Pour soulager les agents de santé qui officient dans cet EPS, les autorités vont construire un nouvel hôpital de niveau 3 dans le département. Le président du conseil départemental en a fait l’annonce cette semaine, lors d’une visite à l’hôpital Thierno Mansour Barro.

La plateforme sanitaire de la Petite Côte va bientôt changer de visage. En effet, c’est l’annonce qui a été faite par Saliou Samb qui effectuait une visite à l’hôpital Thierno Mansour Barro, cette semaine. Le président du Conseil départemental de Mbour a profité de l’occasion pour informer que le département de Mbour va bientôt disposer d’un hôpital de niveau 3 dans son périmètre.

‘’C’est vrai que le président Macky Sall, dans sa vision globale du domaine de la santé, a prévu de doter le département de Mbour d’un hôpital de niveau 3 avec toutes les commodités requises qui permettent de prendre en charge les besoins des populations’’, a annoncé Saliou Samb. À l’en croire, ‘’cet hôpital est dans sa dernière phase et bientôt, il nous fera l’honneur de faire la pose de la première pierre dans ce département, à Malicounda. Le site a été identifié et j’en profite pour remercier le maire de Malicounda qui a bien voulu donner gracieusement ce terrain au ministère de la Santé. C’est un terrain de 10 ha qui est au niveau de Keur Balla, à la sortie de l’autoroute’’.

Sur la même lancée, il a expliqué que ‘’la construction va durer 36 mois, avec un bloc de dialyse qui permettra aussi aux malades de ne plus partir sur Dakar et de rester dans le département’’. Il est certain que le département de Mbour aura cet hôpital, car la majeure partie des projets de l’État, à travers le PSE, se trouve dans le département de Mbour. Toutefois, il a indiqué que durant les 36 mois de travaux, il est nécessaire de prendre en charge les problèmes de l’hôpital de Mbour et anticiper en relevant le plateau technique de l’hôpital existant.

La visite du Président du Conseil départemental et de son équipe a été organisée par l’institution dans le cadre de son programme annuel d’accompagnement de l’hôpital. Dans ce cadre, projette-t-il, ‘’cette année, on va octroyer aussi 20 millions francs CFA pour l’achat de matériel médical. En plus de cela, nous allons donner à l’hôpital 15 millions F CFA pour l’achat d’une ambulance médicalisée. Notre accompagnement est continu. C’est suivant la demande de la direction ; nous leur laissons le choix par rapport à leur urgence et nous sommes là pour les appuyer’’.

‘’Depuis 2014, nous accompagnons cet hôpital. Nous avons construit un château d’eau au niveau du service de néonatalogie où nous avions un problème de couveuse et un problème de table de chauffage. Nous y avons amené avec notre partenaire cinq à six couveuses. Nous avons aussi réceptionné la maternité avec nos partenaires et là où je vous parle, le conseil départemental est en train d’investir 55 millions F CFA dans l’hôpital. Au niveau de l’extension de la maternité avec le nouveau bloc qui va permettre une plus grande hospitalisation de nos malades’’, rappelle d’ailleurs le président du conseil d’administration de l’hôpital.

Par ailleurs, la directrice de l’EPS a souligné les difficultés dans lesquelles fonctionne l’institution qu’elle dirige. ‘’Je rappelle que l’hôpital de Mbour est un ancien centre de santé qui a été érigé en hôpital et beaucoup d’efforts ont été faits pour répondre à la demande de la population par rapport aux activités qui doivent être menées dans un hôpital. Mais nous manquons de locaux. Nous avons fait la visite de la pédiatrie, de la maternité et du service des urgences qui nécessitent des extensions. Et pour le service d’accueil des urgences, il faut y construire un service d’accueil qui respecte les normes. Avec les locaux que nous avons hérités du centre de santé, nous faisons notre travail de notre mieux, mais on veut l’architecture d’une structure hospitalière’’, a indiqué le Dr Fatou Diop.

IDRISSA AMINATA NIANG (Mbour)