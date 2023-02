Secteur hôtellerie

Les délégués des travailleurs de l’hôtellerie de Dakar se sont réunis en intersyndicale, il y a quelques jours, à la Maison des travailleurs Keur Madia, pour analyser la situation des travailleurs, d’après un communiqué reçu à ‘’EnQuête’’. Ils ont déploré les conditions difficiles de travail dans le secteur. Ces dernières sont liées à plusieurs formes d’exploitation, des horaires inadaptés, une rémunération faible qui ne fait pas vivre son homme, un manque de considération et de mépris à l’endroit des travailleurs.

‘’Malgré tous les sacrifices consentis par les travailleurs de l’hôtellerie, des cafés, bars et restaurants, et les efforts du gouvernement pour soutenir l’industrie touristique par la mise en place d’un fonds de résilience, d’un fonds dédié à la compensation des pertes de revenus des unités hôtelières, l’augmentation du crédit hôtelier, surtout pour la sauvegarde des emplois, le patronat continue de jouer la comédie et le dilatoire pour ne pas respecter les accords et les engagements contenus dans le Pacte de stabilité sociale et de relance économique, particulièrement sur la priorité d’embauche des travailleurs victimes de licenciements pour difficultés économiques’’, d’après la note. Pis, ils remettent tous les jours en cause les acquis obtenus au prix de luttes acharnées.

‘’L’Intersyndicale des délégués dénonce avec vigueur le non-respect des accords conclus entre les organisations syndicales de l’hôtellerie et le patronat ; exigent le recrutement des travailleurs licenciés du fait de la Covid-19 et l’application d’un horaire de quarante heures par semaine à la place de l’équivalence (48 heures par semaine effectuées et payées 40 heures), même les pays esclavagistes l’ont banni en ce XXIe siècle’’, ironisent les syndicalistes.

...Les syndicalistes veulent l’arbitrage de l’État. Ils interpellent à cet effet le ministre du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les institutions et son collègue du Tourisme pour que les droits des travailleurs et les accords soient respectés. ‘’L’Intersyndicale des délégués dénonce avec la dernière énergie les menaces et réprimandes dont les délégués sont victimes dans certains hôtels et l’utilisation abusive de travailleurs journaliers embauchés depuis plus de 5, 10 ou 15 ans sans aucune régularisation’’. Ils comptent dérouler un plan d’action dans ce sens. Ils prévoient un point de presse, des marches, en passant par le port de brassards rouges sur les lieux de travail, les sit-in, etc. ‘’Elle lance un appel à tous les travailleurs et travailleuses du secteur de l’hôtellerie à se tenir prêt pour répondre à toute éventualité’’, invite l’Intersyndicale.