‘’Depuis plusieurs mois, le champ politique sénégalais a rendu le climat social délétère avec des manifestations de violences récurrentes qui menacent de fragiliser les fondamentaux de l’Unité nationale et de la cohésion sociale’’, constate dans un communiqué Mesure. Cette dernière ‘’est une mobilisation nationale pour l’engagement citoyen, la souveraineté, l’unité et la refondation, récemment mise en place pour engager les citoyens sénégalais à une réflexion à la fois stratégique, mobilisatrice et constructive d’une véritable dynamique républicaine.

Elle promeut et soutient des initiatives citoyennes susceptibles de valoriser et enrichir les acquis sociaux et démocratiques pour la sauvegarde et la préservation du vivre-ensemble’’, informe-t-on. A ce titre, Mesure a initié la « Semaine de la paix ». Elle débutera le lundi 27 mars et se terminera le dimanche 2 avril 2023, dans toutes les régions du Sénégal. Il devra constituer un nouveau départ pour la stabilité et la paix durable au Sénégal. Il s’agira ainsi de demander ‘’à tous les citoyens et amis du Sénégal, d’observer un « dress-code blanc » (port vestimentaire blanc) avec des accessoires aux couleurs nationales, comme symbole de paix et de dialogue, pour ainsi marquer leur refus contre toutes formes de confrontations violentes dans l’espace public’’.

En outre, le mardi 28 sera tenu un sit-in à la Place du Souvenir, ainsi que dans les régions et départements du Sénégal, pour affirmer le ‘’refus de plonger le Sénégal dans un gouffre de violences et notre engagement indéfectible à une paix durable. A cet effet, le sit-in sera animé par une Déclaration conjointe publique pour la Paix visant entre autres, à interpeller les citoyens lambda, mais également les acteurs politiques, davantage les différents protagonistes à privilégier le Dialogue pour trouver des solutions salutaires pour la cohésion nationale’’. Mesure invite tous les écoliers et élèves à se joindre à eux lors du sit-in.