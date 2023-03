Le camp du pouvoir allume un contre-feu Si l’on en croit certaines sources, les confrontations pourraient être inéluctables, en cette veille de face-à-face entre Ousmane Sonko et Mame Mbaye Niang. Hier, les tenants du pouvoir, à travers les Jeunesses républicaines, ont introduit une demande de rassemblement au rond-point Keur Gorgui. Alors que le camp de l’opposition promet depuis quelques jours de descendre sur le terrain les 14, 15 et 16 mars, les tenants du pouvoir semblent cette fois déterminés à leur faire face. Hier, une réunion coordonnée en haut lieu a été tenue pour réfléchir sur la stratégie à mettre en place pour porter la réplique. À la suite de cette réunion, il a été décidé d’introduire une demande de rassemblement au rond-point Keur Gorgui, à partir de 15 h, aujourd’hui, jusqu’à 20 h. La demande a été signée par trois membres des Jeunesses républicaines, dont Ousmane Ndiaye. Interpellé, le jeune leader rétorque : ‘’Cette fois, il est hors de question de laisser ces gens semer le trouble dans ce pays. On ne va pas les laisser donner l’impression que la majorité des Sénégalais sont contre le président Macky Sall. Ce n’est pas la réalité du terrain et nous allons le démontrer. Notre détermination n’est plus à démontrer. Nous allons continuer à nous battre pour notre candidat. Il est inacceptable qu’une minorité continue de dicter sa loi dans ce pays.’’ Pour eux, il s’agit avant tout d’un combat citoyen et républicain. ‘’En tant que citoyens, en tant qu’aussi acteurs politiques, nous avons le droit le plus absolu de demander un rassemblement ou des activités au niveau du rond-point’’. Alors que du côté de l’opposition on semble surtout minimiser ces menaces, certains les prennent très au sérieux et semblent convaincus que les confrontations sont inéluctables entre les deux camps. Du côté de l’opposition, on ne rate presque plus une occasion d’ailleurs de regretter le recrutement par le régime de nervis pour perpétrer des actes de sabotage. Chez les tenants du pouvoir, on invoque plutôt le droit de s’organiser pour se défendre et défendre l’État de droit. Face à cette montrée d’adrénaline, la question qui se pose est surtout de savoir si le préfet de Dakar va accepter les demandes de manifestations des deux camps, trancher en faveur de Yewwi ou rejeter toutes les deux ? Jusqu’au moment où nous mettions ces lignes sous presse, nous n’avons pas eu connaissance d’une décision dans un sens ou dans un autre. Certaines sources croient savoir que le préfet va tout bonnement les renvoyer dos à dos. Si l’on en croit Ousmane Sonko en tout cas, avec ou sans autorisation, il y aura marche.