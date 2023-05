Le ministre de l'Eau et de l'Assainissement, Serigne Mbaye Thiam, a profité de la finale de football de la zone 6 de Rosso-Sénégal, dont il était le parrain, pour rencontrer ses camarades socialistes du département de Dagana à Ndombo, ce samedi. Il appelle à la remobilisation des socialistes, mais surtout pour vilipender les fossoyeurs de la paix sociale et politique au Sénégal.

Les socialistes du département de Dagana ont battu le rappel des troupes pour réserver un accueil chaleureux au ministre Serigne Mbaye Thiam, par ailleurs secrétaire national chargé des élections au sein du Parti socialiste (PS). Réunis autour du maire de Ndombo, Madické Mbodj, les leaders locaux et militants socialistes du Walo ont montré leur représentativité dans la zone.

Pour Serigne Mbaye Thiam, cette visite dans le département de Dagana entre dans le cadre d’une campagne de réanimation du Parti socialiste. "Nous, les responsables de la Direction nationale du parti, devons répondre à l'appel de tous les responsables et militants à la base pour faire vivre le Parti socialiste. Parce que, pour une coalition BBY forte, il faut que toutes les composantes soient fortes, y compris le Parti socialiste. Il faut que toutes les composantes de la coalition présidentielle occupent le terrain politique actuellement", a déclaré le ministre Serigne Mbaye Thiam.

Avant de poursuivre que la rencontre de Ndombo est aussi une directive issue des conclusions du séminaire national du Bureau politique du PS qui a appelé à la remobilisation du parti. "En ce qui nous concerne, nous serons toujours du côté des militants qui ont ce programme sur toute l'étendue du pays", a-t-il soutenu.

Le secrétaire national chargé des élections du PS a rappelé que sa venue est également conforme aux consignes que le président de la République Macky Sall, par ailleurs président de la coalition BBY a données aux leaders de Benno pour investir le terrain politique. "Le terrain politique appartient aux Sénégalais qui ont une base politique et sociale. Il n'appartient pas à ceux qui n'ont que l'injure à la bouche et la violence sur leur chemin. Nous qui avons bâti ce pays et cette République, nous n'avons pas le droit de laisser des gens irresponsables le détruire. Nous devons faire face aux fossoyeurs de la paix sociale. Nous avons une responsabilité particulière et le Parti socialiste ne doit pas se dérober de cette responsabilité par notre ancrage dans BBY, par le travail que nous faisons avec les autres alliés. Le président de la République a fait des réalisations tangibles dans tous les secteurs de la vie économique et sociale", a déclaré M. Thiam.

Le ministre de l'Eau et de l'Assainissement et responsable national du Parti socialiste a signalé qu’il s'est déplacé également à Ndombo pour féliciter et encourager le maire socialiste de la commune, Madické Mbodj, et à travers lui tous les autres camarades socialistes. "Madické Mbodj est un facteur d'unité dans la coalition BBY du département de Dagana, parce qu’il a été toujours choisi par les autres partis politiques comme coordonnateur de la coalition à chaque élection. Il est un leader affirmé du PS. Ici dans le Walo, c'est un leader imbattable dans sa commune. Contre toutes les coalitions et toutes les combinaisons, il a toujours gagné Ndombo", a précisé le secrétaire national chargé des élections du Parti socialiste.

IBRAHIMA BOCAR SENE SAINT-LOUIS