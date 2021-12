Le Président Macky Sall a présidé hier, le Conseil des ministres au palais de la République. L’occasion lui a permis de se pencher sur les questions du pétrole et du gaz au Sénégal. Il a, en outre, donné au Gouvernement, un certain nombre d’instructions relatives à d’autres sujets.

Le président de la République va présider une session spéciale du Comité d’Orientation stratégique du Pétrole et du Gaz (COS-PETROGAZ), le 21 décembre 2021. Il l’a annoncé, hier, lors du conseil des ministres. La session sera élargie aux représentants de l’opposition et de la société civile. Il faut noter aussi qu’il sera question de la finalisation du projet de loi portant répartition des ressources issues de l’exploitation du pétrole et du gaz. Pour lui, cette loi va concourir de manière innovante et avant-gardiste à la consolidation cohérente de la politique économique et financière du Sénégal.

La session sera donc, d’une part consacrée au projet de loi avant son examen au Conseil des ministres du 22 décembre 2021. Ce projet entre dans le cadre de la doctrine de gestion prévisionnelle des ressources issues de l’exploitation du pétrole et du gaz. C’est pourquoi d’ailleurs le communiqué précise que le chef de l’État réitère au gouvernement, toute l’importance qu’il accorde à l’exploitation optimale de ces ressources dont les recettes attendues doivent servir à accélérer l’ancrage d’une économie nationale inclusive et durable au service des générations actuelles et futures.

Téléphonie mobile

L’autre point sur lequel le chef de l’État a insisté est la nécessité d’une amélioration de la couverture téléphonique du territoire et de la qualité de service des opérateurs de téléphones. C’est ainsi qu’il a demandé au ministre de l’Économie numérique et des Télécommunications de prendre les mesures d’urgence nécessaires à l’amélioration significative de la couverture optimale du pays en réseaux de téléphonie mobile.

Le président Macky Sall a aussi insisté sur un certain nombre de points relatifs au climat social, à la gestion et au suivi des affaires intérieures. Il s’agit, entre autres, d’améliorer la supervision et l’encadrement de l’enseignement privé au Sénégal. Pour cela, il a demandé aux ministres concernés (Finances et Budget, Éducation nationale, Enseignement professionnel, Enseignement supérieur) de tenir, dans les meilleurs délais, une séance de travail avec les mandataires de la Fédération de l’Éducation et de la Formation (FEF). Mais aussi, les associations de parents d’apprenants (élèves et étudiants), afin d’apporter des solutions idoines aux difficultés signalées par ces établissements privés.

En outre, le président de la République a évoqué la question des droits humains. À cette occasion, il a insisté sur l’encadrement, l’accompagnement, la collaboration et le suivi des structures et organisations qui évoluent dans les domaines des droits de l’homme. De ce fait, il invite les membres du Gouvernement à renforcer les missions, les actions et les moyens d’intervention du Comité sénégalais des Droits de l’Homme. Ce dernier est une structure publique inclusive, de propositions, d’orientation et de coordination des actions pour promouvoir les droits humains.

Autant de raisons qui lui ont poussé à rappeler au Gouvernement la priorité fondamentale qu’il attache au respect des droits humains. Ce, à travers la mise en œuvre des politiques publiques dont les marqueurs essentiels sont l’équité, l’égalité des chances, l’inclusion sociale et le bien-être des populations.

El hadji Fodé Sarr (Stagiaire)