Situation hydrologique Podor

Le niveau du fleuve Sénégal continue de grimper à Podor, suscitant de vives inquiétudes parmi les habitants. Selon les relevés effectués ce mercredi 17 septembre 2025 à l’échelle du Quai El hadj Boubou Sall, le plan d’eau a atteint 5,07 mètres, soit un centimètre de plus que la veille. La côte d’alerte fixée à 5 mètres pour la ville de Podor a été dépassée depuis dimanche dernier, accentuant les craintes de crues.

À titre de comparaison, l’année dernière à la même période, le fleuve affichait 4,83 mètres. Face à cette situation préoccupante, la Société de gestion du barrage de Manantali a annoncé l’ouverture des vannes, le réservoir ayant atteint son niveau d’alerte. Une mesure qui devrait contribuer à réguler le débit, mais qui ne rassure pas totalement les riverains, déjà éprouvés par les crues des dernières années. En attendant de connaître l’impact de ces lâchers d’eau, les autorités appellent les populations à la vigilance, à la prudence et à la mobilisation.