La 30e édition de la Journée internationale des personnes en handicap a été célébrée avant-hier samedi à Fatick. La ministre de la Santé et de l’Action sociale a saisi l’occasion pour faire l’état des lieux, le point sur les acquis et d’évoquer les perspectives dans la prise en charge des personnes en handicap.

‘’Des solutions transformatrices pour un développement inclusif : le rôle de l’innovation pour alimenter un monde accessible et équitable’’, a été le thème de la cérémonie officielle de la 30e édition de la Journée internationale des personnes handicapées organisée Fatick. En référence au thème, la ministre de la Santé et de l'Action sociale, qui a présidé la rencontre, a souligné que le handicap est un phénomène global et transversal, en constante progression.

En effet, selon l’Organisation mondiale de la santé, les personnes handicapées représentent près d’un milliard d’habitants. Au Sénégal, renseigne Dr Khémesse Ngom Ndiaye, les personnes handicapées représentent près de 800 000 habitants, selon les données statistiques issues du recensement général de la population de 2013. Elle considère que le handicap ne doit pas être perçu comme une fatalité, car il résulte souvent d’un problème de santé et de divers facteurs personnels et environnementaux.

Pour le prévenir, dit-elle, il est important d’améliorer la qualité de l’interaction entre la personne handicapée et son environnement, à travers la mise en œuvre de programmes de développement inclusifs.

Ainsi, la célébration de cette journée internationale et son prolongement à travers la semaine nationale, ajoute la ministre, manifestent la volonté du président de la République d’améliorer constamment les conditions de vie des personnes handicapées et de supprimer toutes formes de barrières pouvant limiter le potentiel des personnes handicapées et freiner leur marche vers l’autonomisation.

C’est la raison pour laquelle les différentes politiques publiques exécutées en faveur des personnes handicapées sont en phase avec le Plan Sénégal émergent dont l’axe II porte sur la protection sociale.

Progrès et perspectives dans la prise en charge du handicap

En outre, dans la prise en charge du handicap, Dr Khémesse Ngom Ndiaye déclare que d’importants progrès ont été réalisés par le gouvernement. Ainsi, un rapport relatif au handicap, sur la période 2012-2020, fait état de près de 273 122 projets individuels et collectifs réalisés dans le cadre du Programme national de réadaptation à base communautaire, en synergie avec les programmes multisectoriels de filets sociaux et les contributions des partenaires au développement. Ces projets, selon Dr Ndiaye, sont répartis à travers neuf composantes opérationnelles relatives à l’appareillage, aux subventions financières, à la microfinance, au secours d’urgence, aux soins couteux, à l’appui scolaire, à la formation professionnelle, aux activités socioculturelles et au ciblage du handicap.

‘’Les investissements financiers de l’État et des partenaires dans le domaine du handicap, sur la période 2012-2020, s’élèvent à près de 20,9 milliards F CFA. D’autres résultats phares ont été notés au cours des 10 dernières années. Il s’agit notamment de la tenue, le 13 février 2018, du Conseil interministériel sur l’état de mise en œuvre de la loi d’orientation sociale ; l’adoption en 2018, et par décret, du Programme national de réadaptation à base communautaire, en application de l’article 5 de la loi d’orientation sociale ; la production de 70 510 cartes d’égalité des chances articulées à des programmes de filets sociaux ; la formation de points focaux en charge du handicap dans plusieurs départements ministériels en partenariat avec l’Union africaine pour l’inclusion du handicap dans les politiques publiques.

Au titre des mesures juridiques, il convient de rappeler que la loi d’orientation sociale connait aujourd’hui un début d’application à travers la signature de deux décrets d’application relatifs à la carte d’égalité des chances, à l’éducation spéciale et la réadaptation à base communautaire. Un plan de suivi pour l’adoption de l’intégralité des textes d’application est en cours, dans le cadre d’une approche multisectorielle, en partenariat avec la Fédération nationale des personnes handicapées et les partenaires’’, annonce-t-elle.

