Le Secrétariat national du parti Rewmi s'est réuni hier à Dakar, pour discuter du sort de leur formation politique. À cette occasion, Idrissa Seck a exhorté les responsables et militants à garder leur sérénité sur les différents sujets qui occupent l'actualité et à s'investir davantage à mettre en œuvre la feuille de route définie par le président de leur coalition.

En présence des coordinations départementales et des organismes internes, le Secrétariat national de Rewmi s'est réuni samedi à Dakar pour discuter des perspectives du parti. Le président Idrissa Seck a profité de cette occasion pour exhorter les responsables et militants à garder leur sérénité sur les différents sujets qui occupent l'actualité et à s'investir davantage à mettre en œuvre la feuille de route définie par le président de leur coalition Macky Sall. Celle de ‘’fortifier nos partis respectifs et de consolider l’unité et la solidarité au sein de la coalition’’.

Néanmoins, Idrissa Seck s'est prononcé sur le procès opposant Ousmane Sonko et Mame Mbaye Niang, en se félicitant qu’il se soit tenu dans la paix et la sérénité. Car, dit-il, ‘’le seul rôle de l'Exécutif dans cette procédure était de fournir la puissance publique au pouvoir Judiciaire, afin que celui-ci conduise sa mission sans pression, grâce à un déploiement optimal des forces de défense et de sécurité chargées d'assurer la sécurité des biens et des personnes, et la stabilité du pays’’.

Il a ainsi indiqué que tous les citoyens doivent avoir un traitement égal face à la justice, quels que soient leurs rangs, origines ou fortunes.

Dans la même veine, Idrissa Seck a félicité les leaders de l'opposition qui ont pris la sage décision de reporter leur manifestation prévue pour le 3 avril, veille de la fête des armées et de la célébration du 63e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale. Il a également salué la décision du président de la République d'inviter l'opposition à cette fête nationale pour la célébrer ensemble, dans la paix et la concorde.

Non sans commenter la dernière actualité concernant la sortie des leaders de Yewwi Askan Wi sur leur concertation avec des officiers de l’armée. Acerbe, il déclare : ‘’Quand on aspire à devenir chef suprême des armées, on ne mêle pas les forces de défense et de sécurité à la politique politicienne.’’

S’agissant des affaires internes à Rewmi, Idrissa Seck a renouvelé ses instructions de désigner des militants du parti pour les représenter dans les commissions de révision des listes électorales, prévue pour le 6 avril prochain. Dans la même logique, le secrétaire national chargé des élections, Ass Babacar Guèye, a fait le point sur l'état d'avancement du recensement et s'est arrêté sur l'étape du calendrier électoral consistant à une révision des listes électorales, dit-on.

Le patron de Rewmi s'est aussi enquis de l'évolution de la commission chargée de réorganiser le mouvement des enseignants du supérieur. Sur ce, il a nommé à sa tête le professeur Mamadou Sidibé, ancien doyen de la faculté des Sciences et techniques, coordonnateur de l'université Souleymane Niang de Matam. De même, il a instruit le secrétaire général Matar Sèye de veiller à mettre à jour leurs cotisations auprès de l'Internationale libérale, en étroite collaboration avec leurs frères Lamine Ba, Yankhoba Seydi et François Calixte Sagna, ainsi qu'à la participation du parti aux programmes de formations, surtout ceux dédiés aux jeunes et aux femmes.

FATIMA ZAHRA DIALLO (STAGIAIRE)