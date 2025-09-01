Ancien directeur général de la Sonacos, Modou Diagne Fada, président du parti Les libéraux démocrates réformateurs (LDR/Yeesal) a évoqué, lors du dernier Comité directeur de son parti, la situation qui prévaut au niveau de cette société nationale.

Le Comité directeur du parti Les libéraux démocrates réformateurs (LDR/Yeesal) s’est prononcé sur la situation difficile qui prévaut à la Sonacos. La structure a tenu à livrer sa part de vérité. “En arrivant à la tête de la société en 2019, l’ancien directeur général, Modou Diagne Fada, a hérité d’une entreprise avec un déficit de 7 milliards. Trois années plus tard, la Sonacos était sortie de son cycle de défaut de payements et retrouvait sa crédibilité face au secteur financier national et international”, indique le parti dans un communiqué envoyé à ‘’EnQuête’’.

Selon le LDR, son leader “a réalisé, avec ses équipes, des exercices excédentaires pendant les quatre années qui caractérisent sa gestion 2019 - 2020 - 2021 et 2022”.

Ce n’est pas tout. Le parti a tenu à souligner que c’est sous son magistère qu’il y a eu “la relance des activités dans les cinq unités que compte la Sonacos Dakar, Louga, Diourbel, Kaolack, Ziguinchor”. Le communiqué ajoute pour s’en glorifier “la diversification des produits avec la réouverture d’unités de production à l’arrêt depuis 10 ans comme la javellerie, la vinaigrerie, l’aliment de bétail, mais aussi l’extension du maillage de la Sonacos dans la région de Tamba (Ida Mouride et Sinthiou Malem) et dans la commune de Dioulacolon à Kolda, entre bien d’autres réalisations”.

Ces progrès, selon le parti, avaient d’ailleurs valu à la Sonacos d’être récompensée par le trophée “Meilleur partenariat dans le financement de l'agriculture”, à l'occasion du 15e anniversaire de l'ITFC célébré en marge de la 23e Assemblée générale de la Banque islamique de développement (BID) en 2021 en terre d’Arabie saoudite.

Questions d’actualité

Le parti de Modou Diagne Fada est également revenu sur d’autres sujets brûlants de l’actualité. À propos de l’élection du nouveau maire de Dakar, LDR/Yeesal a regretté la tenue de l’élection dans une confusion institutionnelle et judiciaire. Il a dénoncé toute tentative de confiscation du vote citoyen ou de manipulation de la justice à des fins politiques.

Le parti exige, en outre, le respect strict des procédures légales devant conduire à l’installation d’un maire issu de la volonté populaire. “Dakar mérite une administration légitime et incontestée, qui ne soit pas le produit d’arrangements opaques et de complots dégradants”, informe le communiqué.

Le Comité directeur a, par ailleurs, exprimé sa solidarité envers toutes les familles victimes des inondations qui paralysent plusieurs localités du pays. “Cette situation est d’autant plus alarmante qu’il s’y ajoute les risques de débordement du fleuve Sénégal dont la cote d’alerte est dépassée depuis quelques jours, notamment à Bakel et à Matam”, observent les camarades de Diagne Fada, qui saluent les efforts faits par l’ancien régime.

À propos de la dissolution-recréation de l’Ofnac, le Comité directeur dénonce avec fermeté une loi scélérate. “Cette manœuvre politique relève d’une instrumentalisation honteuse de l'institution parlementaire dans le seul but illégitime de se séparer de son président, Serigne Bassirou Guèye, nommé pour un mandat de six ans. Il s’agit là d’une pratique moyenâgeuse qui relève d’un détournement des procédures, une violation criante de la loi, et une attaque sans précédent contre l'État de droit”, fustigent-ils.

MOR AMAR