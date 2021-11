La 6e édition de la Foire internationale de Kaolack s’est achevée, ce samedi, par l'organisation d'un dîner de gala sur l’esplanade du Cœur de ville de Kaolack. Une soirée au cours de laquelle plusieurs acteurs, hommes et femmes, qui se sont distingués dans leur domaine d’activité, ont été primé.

Plusieurs acteurs ont été primés, samedi soir, lors du diner de gala qui a clôturé la 6e édition de la Foire internationale de Kaolack (Fika). Plusieurs récompenses ont été décernées, dans le cadre des Guertés d’Or qui récompensent les entrepreneurs et leaders de la région qui se sont distingués dans leurs domaines d’activité respectifs. Serigne Guèye Diop, Maire de Sandiara (Mbour), a reçu le prix Engagement citoyen. Serigne Guèye Diop a été plusieurs fois nommé Meilleur maire du Sénégal. Edile de Sandiara depuis 2014, le ministre conseiller a réussi, en quelques années, à faire de Sandiara un pôle attractif. Il a salué le leadership de Serigne Mboup et dit nourrir l’ambition d'organiser une foire internationale à Sandiara.

Dans la catégorie Fierté régionale, Moussa Diama Mbaye, un jeune entrepreneur, a été primé. Dans la catégorie Partenariat international, le Guerté d'Or a été décerné à l'Agence sénégalaise de la promotion des exportations (Asepex). Le président du Conseil de surveillance de l'Asepex, Moustapha Kane, a reçu le trophée des mains de Baye Ciss.

Dans la catégorie Leadership social, le prix a été décerné à Aïssata Ba, la présidente du Réseau des femmes opératrices économiques. Selon les témoignages de ses proches, Aïssata Ba œuvre dans le social, en faisant des dons dans les mosquées, quartiers et pour le développement économique de la femme. Le Guerté d'Or Persévérance a été décerné à Adama Niasse, femme décortiqueuse travaillant au marché syndicat de Kaolack.

Le prix du concours Entreprenariat citoyen a été décerné à Mamadou Diouf qui a reçu un chèque d'un million F CFA. Amadou Guissé, dans la catégorie Economie verte, a reçu 500 000 F CFA ; Abdou Rahmane Bathily 250 000 FCFA. Le concours avait regroupé 27 jeunes. Il y a eu cinq finalistes. Les trois premiers ont été primés. Le trophée Mbossé d'Or a été décerné à titre posthume à feu El Hadj Idrissa Guèye, ancien Président de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Kaolack. ''C’était un homme sérieux, honnête, un modèle pour la génération qui a suivi à la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Kaolack'', témoignent ses proches. Son fils Ameth Guèye a reçu le trophée des mains de Serigne Mboup et Baye Ciss.

Le trophée de Reconnaissance est revenu à Baye Ibrahima Niasse, PDG de Ciss Holding. Les services d'hygiène, la région médicale, le groupement des sapeurs-pompiers, la Senelec, la Senico, le centre médical de la garnison ont reçu, tous, des prix de reconnaissance, grâce à leur contribution remarquable dans la région de Kaolack.

Pour finir, le président Serigne Mboup a félicité ses collaborateurs pour la bonne organisation du Guerté d'Or et de la Fika. Pour joindre l'utile à l'agréable, la soirée a été terminée en beauté par le duo Pape et Cheikh.

Aida Diéne