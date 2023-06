Quelques semaines après le lancement de l’assurance-maladie des agents du nettoiement, le ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique (MULHP) a présidé hier la cérémonie de lancement d’un plan-logement pour la communauté des agents de nettoiement. Selon Abdoulaye S. Sow, il s’agit non- seulement d’un pas important dans la consolidation du capital humain du secteur, mais aussi d’une réponse à une doléance très chère aux représentants syndicaux du secteur du nettoiement depuis des décennies. C'est dans ce sens que le président de la République a pris la décision d'octroyer aux agents de ce secteur cette première assiette foncière de cinq hectares dans la zone de Thiès, qui pourra accommoder environ 200 logements.

"C’est un acte fort dans un contexte économique mondial difficile, mais qui s’inscrit en droite ligne avec l’un des marqueurs essentiels de son programme politique, à savoir le soutien aux couches les plus vulnérables. Nous sommes donc résolument dans le temps de l’action pour bâtir une société de partage et de solidarité. Cette première tranche permettra à 160 récipiendaires de bénéficier d’une assiette foncière individuelle d’environ 150 m2.

J'ai pris bonne note que ces récipiendaires ont été rigoureusement sélectionnés suivant leur ancienneté pour sanctionner positivement leur contribution à la construction nationale. Dans ce groupe figurent 10 agents qui émanent des autres segments de la Sonaged, à savoir les ex-journaliers, les volontaires de propreté, les recrues du programme ‘Xeyu Ndaw Yi’ et le personnel administratif de base. À travers cette répartition, nous souhaitons aussi montrer que toutes les composantes de la Sonaged sont impliquées dans ce processus qui ne fait que démarrer", a expliqué le ministre.

...En effet, selon lui, la consolidation des performances du secteur du nettoiement, sous l’impulsion de la Sonaged, permettra de matérialiser la vision du chef de l’État pour un Sénégal zéro déchet et d’ouvrir de nouvelles perspectives de développement et d’amélioration des conditions de travail de tous les agents. "Je salue l’engagement constant des organisations syndicales à côté de la direction générale, à travers ce que vous avez appelé le ‘Pacte de stabilité et d’émergence’ qui vise à accompagner la mise en œuvre de tous les projets et programmes de structuration du secteur à travers une trêve dans le cycle des revendications que nous apprécions à sa juste valeur. En retour, nous engagerons des initiatives semblables à celle d’aujourd’hui pour aller encore plus loin dans l’accompagnement des travailleurs", a conclu le MULHP.