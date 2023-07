Armés de courage, d’abnégation et de détermination pour relever les défis qui se pointent devant eux. C’est l’invite du ministre des Forces armées aux 107 officiers dont 5 sénégalaises de la 41e promotion de l’ENOA de Thiès.

Le ministre des Forces armées (MFA) a présidé, hier à Thiès, la traditionnelle cérémonie de remise des épaulettes aux élèves officiers de la 41e promotion, en fin de formation initiale, à l’École nationale des officiers d’active (ENOA). Elle est forte de 107 officiers dont 5 femmes de nationalité sénégalaise. Maitre Sidiki Kaba indique que ce patrimoine national qu’est l’ENOA constitue une fierté africaine, parce qu’ancré dans les valeurs traditionnelles sénégalaises.

Selon le ministre, la politique de montée en puissance des armées initiée depuis 2012, axée sur la modernisation des équipements, le renforcement de la formation militaire, l’amélioration de la condition militaire, entre autres, témoigne de la volonté du chef de l’État de doter le Sénégal de structures d’éducation à la hauteur du rayonnement de nos forces armées. ‘’C’est le lieu, pour moi, de saluer l’engagement et la clairvoyance dont vous faites montre, pour la poursuite de cette montée en puissance de l’ENOA. Au-delà des forces armées sénégalaises, cette école s’est aujourd’hui imposée comme un creuset de la formation initiale des officiers de plusieurs pays frères. En effet, dès 1983, soit juste deux ans après sa création, l’ENOA a affirmé sa vocation régionale en accueillant des stagiaires des pays frères du Sénégal. Loin de s’effriter, cette crédibilité auprès de nos partenaires s’est renforcée au fil du temps, et aujourd’hui, près du tiers des officiers sortis de cette institution sont issus des pays amis’’, s’est félicité le ministre.

Puis, s’adressant aux récipiendaires, il a ajouté : ‘’Promotion Capitaine El Hadj Moussa Thiam. Après deux années d’efforts, vous voilà arrivés au terme de votre formation initiale. Votre accession au statut d’officier des forces armées consacre un choix sacerdotal.’’

Maitre Kaba engage donc les récipiendaires à suivre l’auréole de leur parrain en incarnant toutes ces hautes valeurs qu’on lui connaissait et qui s’attachent à la carrière que vous avez délibérément choisie : compétence, sens de la retenue, dévouement au métier et d’accepter toutes les servitudes. ‘’Vous avez la lourde responsabilité de toujours faire honneur aux armées, à votre pays, quelles qu’en soient les circonstances. Si besoin, jusqu’au sacrifice ultime, à l’instar de votre illustre parrain dont je salue respectueusement la mémoire. Par son exemple, vous emprunterez ainsi l’exigeante - mais ô combien noble -voie de la discipline, de la loyauté, de la générosité, du courage, de l’humilité et surtout du sens de l’honneur. Vous appartenez désormais à la communauté des ‘Jambaars à bracelet’, ce nœud sacré qui vous lie pour l’éternité à vos anciens et à vos futurs cadets. En arborant fièrement ce bracelet, vous faites le serment de respecter et de perpétuer la tradition sacrée du code de l’honneur que vous a inculqué votre école, tout au long de ces deux années de dur labeur. C’est un lien qui transcende les générations’’.

Par ailleurs, le ministre a confié que le métier de militaire est devenu beaucoup plus complexe, au regard du nouvel environnement social, politique, juridique et médiatique. De même, les menaces seront de plus en plus complexes et multiples.

‘’En tant qu’officiers, vous n’avez pas le temps de vous faire divertir par des contre-valeurs qui doivent constamment appeler de votre part une résistance qui vous met face à vos responsabilités. Je demeure convaincu que l’ENOA vous a donné des outils et inculqué des valeurs qui vous serviront à relever, avec ‘Xel’, ‘Jom’, ‘Fit’, les défis qui vous attendent. En tout état de cause, je vous exhorte surtout à toujours garder à l’esprit, comme l’a déjà rappelé le président de la République Macky Sall, Chef suprême des armées, que le militaire qui ne sait pas obéir ne sera jamais digne de commander. À présent, je voudrais formuler des vœux pour que vos carrières vous apportent des satisfactions personnelles dignes de votre engagement et par-dessus tout pour le succès des forces armées du Sénégal et de vos pays respectifs’’, a souhaité ministre des Forces armées aux récipiendaires.

CHEIKH THIAM