Sortie album felwine Sarr

Il n’est pas que professeur d’université et écrivain. Felwine Sarr est également un auteur-compositeur–interprète sénégalais. Son album sort ce vendredi 9 septembre. Il est intitulé ‘’Naïssan’’ (le printemps en langue syriaque).

‘’Au début, il y a la poésie, le budo et la musique. Il y a eu le groupe Dolé avec deux albums de reggae et plus de 500 concerts sur une quinzaine d’années. Des écrits et des chansons dans lesquels on retrouve l’esprit et le souffle dont son œuvre littéraire et discursive actuelle est une trace. Avec ce nouvel album ‘Naïssan’, Felwine renoue profondément avec son projet musical. L’album contient des titres intimistes composés dans la pure tradition du songwriting. Les textes et les mélodies y sont d’une grande puissance évocatrice.

S’y côtoient et fusionnent l’afro-folk, la chanson à texte et les accents reggae. Les sels marins s’y mêlent aux rosées des mille collines et aux artères des bolongs. Dans cet album résonnent ses langues de prédilection que sont les traces sensibles de la poésie et de la spiritualité’’, renseigne une note publiée à l’endroit de la presse.

‘’C’est un album signé Woti Production, distribué par Believe. On y retrouve Felwine Sarr à la voix et à la guitare, Fred Brasset au saxophone et Lamine Ndiaye à la basse et aux percussions. L’album a été enregistré et mixé par Arnaud Malandain et Mastering Studio Laboutik de Dakar’’, ajoute-t-on.