Sortie Enoa

Cent sept officiers, dont huit filles et 91 Sénégalais, ont reçu leurs épaulettes, signe de la fin de leur formation de deux ans à l’Ecole nationale des officiers d’active de Thiès (Ouest), hier. La cérémonie était présidée par le ministre des Forces armées Sidiki Kaba. C’est la première fois, depuis sa création, que l’Enoa a formé autant de femmes. En outre, a rappelé M. Kaba, d’ailleurs au-delà des Forces armées sénégalaises, l’Enoa s’est aujourd’hui imposée comme un creuset de la formation initiale des officiers de plusieurs pays frères.

La promotion sortante est baptisée Capitaine Ibrahima Diedhiou. ‘’Le capitaine Ibrahima Diedhiou a conduit ses hommes au combat, en payant de son sang son engagement indéfectible pour la défense de la patrie. Le colonel commandant l’Enoa a décrit tout à l’heure son parcours héroïque. Par son exemple, vous emprunterez ainsi l’exigeante - mais ô combien noble - voie de la loyauté, de la générosité, du courage, de l’humilité et surtout du sens de l’honneur. Vous appartenez désormais à la communauté des «Jambaars à bracelet», ce nœud sacré qui vous lie, pour l’éternité, à vos anciens et à vos futurs cadets. En arborant fièrement le bracelet, vous faites le serment de respecter et de perpétuer la tradition sacrée du code de l’honneur si cher à votre école.

C’est un lien qui transcende les générations. En choisissant le noble métier des armes, vous avez fait preuve de patriotisme illimité. Ce ciment qui permet de tenir dans les moments difficiles, voire de doute’’, leur a rappelé Me Sidiki Kaba. Qui a ajouté : ‘’Le métier de militaire est devenu beaucoup plus complexe, au regard du nouvel environnement sécuritaire sous-régional. Je demeure convaincu que l’Enoa vous a donné des outils et des valeurs à la hauteur des défis qui vous attendent. Vous avez la lourde responsabilité de toujours faire honneur aux armées, à votre pays. Quelles qu’en soient les circonstances ! Si besoin, jusqu’au sacrifice ultime ! Avec lucidité, bravoure et courage ! Comme vous y invite votre belle et noble devise «Xel-Jom-Fit»’’.