Nombreux était le public ayant répondu à l’invitation des porteurs du projet ‘’Terranga’’. Une série sénégalaise lancée, il y a quelques jours, avec l’organisation d’une avant-première. ‘’Terranga’’ est une nouvelle série de Canal+Original qui met en scène deux grandes familles sénégalaises, qui sont les ‘’Guèye et les Sidibé‘’.

D’après le réalisateur de la série Cyril Sebas Diop, les deux chefs de clan s’affrontent dans le monde des affaires et se haïssent dans la vie privée depuis des décennies. Une guerre sans merci et aux racines profondément enfouies dans les secrets du passé. Une lutte qui était vouée à perdurer sur plusieurs générations et qui se cristallise autour de la possession du Domaine Terranga. Et pourtant… L’arrivée d’un lanceur d’alerte qui enquête sur leur responsabilité dans un scandale environnemental pourrait tout faire basculer.