Déjà sous contrôle judiciaire, Faty Fall a de nouveau commis un délit qui lui a ouvert les portes de la prison. Elle a été condamnée à un mois de prison ferme pour vol. La maison de Mbaye Thiaw visitée par des cambrioleurs, l’épouse de celui-ci est tombée sur un marchand ambulant qui vendait leurs biens dans la rue. Informé de l’origine frauduleuse de la marchandise, le vendeur a indexé Faty Fall qui a été une fois condamnée pour usage de chanvre indien.

Mbaye Thiaw et sa famille font partie des personnes à qui la chance sourit. Moustapha Wagne, marchand ambulant, était en train de vendre les objets volés chez la famille Thiaw victime de cambriolage, devant la boutique de l’épouse de Mbaye Thiaw. La dame a reconnu leurs affaires et a fait savoir au vendeur que la marchandise qu’il lui présente est issue d’un vol. Ce dernier a tenté de prendre la fuite, mais, il a vite été neutralisé et soumis à un interrogatoire. C’est ainsi qu’il a évoqué le nom de Faty Fall.

À l’en croire, c’est celle-ci qui lui a remis la marchandise afin qu’il la revende, pour ensuite se partager le butin. Arrêtés tous les deux, ils ont été placés sous mandat de dépôt le 9 octobre 2023.

Face aux juges du tribunal des flagrants délits de Dakar, ils ont tous les deux contesté les faits. Moustapha Diagne a soutenu qu’il ignorait l’origine frauduleuse de la marchandise qu’il était en train d’écouler. ‘’C’est Faty qui m’a proposé de vendre la marchandise constituée de quatre vêtements pour enfant à 10 000 F. Je lui ai donné la moitié, parce qu'elle me devait 5 000 F CFA’’, s’est-il défendu.

Sous contrôle judiciaire, pour une autre affaire, Faty Fall qui a déjà flirté avec les affres de l’incarcération, a déclaré qu’elle était au courant du cambriolage perpétré chez les Thiaw. Toutefois, elle s’en est lavée les mains. ‘’J’étais chez moi. Tout à coup, des individus ont surgi devant moi. Moustapha Wagne, qui était avec eux, m’a jeté un sachet qui contenait des tissus getzner et a dit qu’ils ont été dérobés chez les Thiaw’’, lance-t-elle, avant d’ajouter : ‘’Je suis accusée à tort.’’

Au terme de l’interrogatoire d’audience, la représentante du ministère public a requis l’application de la loi.

Maitre Ibba Mar Diop, avocat de Moustapha Wagne, a estimé que son client est innocent. Après avoir imputé toute la responsabilité à Faty Fall, il a sollicité la relaxe de son client.

Âgée de 42 ans, cette commerçante et voyante va mettre en pause ses activités. En effet, reconnue coupable de vol simple, elle a écopé d’une peine d’emprisonnement d’un mois ferme. Quant à Moustapha Wagne, il est condamné à un mois avec sursis, après disqualification du délit de vol avec effraction en recel.

