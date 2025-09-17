Publié le 17 Sep 2025 - 20:57

Soutien à Wilane

 

Dans un contexte où la bataille des idées occupe une place centrale dans le paysage médiatique, Ousmane Faye, secrétaire national aux Tic et membre du Bureau politique du Parti socialiste (PS), a salué l’engagement de Wilane, secrétaire national à la communication et porte-parole du parti.

Dans une lettre ouverte, M. Faye souligne l’importance pour le PS d’être présent dans les médias. ‘’Chaque intervention de Wilane impose nos thèmes dans le débat public, attire l’attention sur le PS et offre une voix à ceux qui partagent nos convictions, mais ne les entendent pas assez’’, écrit-il. Pour le membre du BP, les critiques, y compris celles venant des rangs du parti, sont le signe d’une ‘’pensée vivante’’ et ne doivent pas dissuader le porte-parole de continuer son travail. ‘’Mieux vaut être critiqué qu’ignoré. Notre absence des émissions politiques serait notre pire ennemi’’, rappelle-t-il.

Ousmane Faye insiste également sur le rôle des polémiques comme outil de clarification et de visibilité : ‘’Même les polémiques sont des occasions. Elles permettent de réaffirmer nos valeurs et de montrer que nos idées dérangent l’ordre établi.’’ Il conclut en appelant Wilane à poursuivre son engagement sur le terrain médiatique : ‘’Chaque interview, chaque tribune, chaque prise de parole est une brèche dans le mur du monopole médiatique des idées dominantes. Ton porte-voix est notre force. Ne le baisse jamais.’’ Le PS se dit ainsi déterminé à renforcer sa visibilité et à faire entendre sa voix dans le débat public, en s’appuyant sur ses porte-paroles pour porter ses idées et ses valeurs.

