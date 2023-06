Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a réceptionné, avant-hier, des équipements de chaine de froid et des moyens logistiques d’une valeur de 2,5 milliards F CFA de la part du Japon, destinés à renforcer le système de vaccination du Sénégal.

L’Agence japonaise de coopération internationale (Jica) vient d’offrir du matériel et de la logistique destinés à notre système de vaccination. Ce qui n’est pas une première, comme l’a rappelé la ministre de la Santé et de l’Action sociale (MSAS), lors de la cérémonie de réception. Entre 2021 et 2022, renseigne Dr Marie Khemesse Ngom Ndiaye, la coopération japonaise a octroyé au Sénégal un total de 277 réfrigérateurs de type TCW 40, dont sept fonctionnent à l'énergie solaire.

Ce qui témoigne, dit-elle, de son attachement aux bonnes conditions de conservation des vaccins, à leur transport et à leur stockage. ‘’Ces équipements ont été distribués aux unités de vaccination au niveau de toutes les régions du pays. Le lot que nous avons réceptionné, conforme aux normes et standards de conservation et de distribution des vaccins, est constitué de 100 mini-réfrigérateurs-congélateurs portables de type Deep Frezer et de 10 véhicules de transport de vaccins de type 4x4 de marque Toyota Land Cruiser 78. Cet important matériel viendra compléter la logistique déjà en place sur le terrain et sa répartition se fera conformément aux termes du plan de réhabilitation de la chaine de froid du pays et devra permettre aux districts bénéficiaires d’offrir un meilleur accès aux services de vaccination avec équité et efficacité dans les zones couvertes’’, a promis le ministre.

De son côté, l’ambassadeur du Japon au Sénégal a souligné que ce don, d’une valeur 514 millions de yens, soit environ 2,570 milliards F CFA, comprend 10 véhicules de transport de vaccins, 100 réfrigérateurs-congélateurs portatifs pour leur conservation et leur transport dans des conditions adaptées, 53 000 tests rapides de Covid destinés au personnel médical chargé de la vaccination et deux séquenceurs de dernière génération pour les laboratoires de base.

En effet, souligne Izawa Osamu, la santé a été identifiée, d’un commun accord, entre les deux pays, comme un domaine prioritaire de leur coopération. Le Japon, poursuit-il, attache une attention particulière à ce secteur, un des piliers de la sécurité humaine. ‘’Cette cérémonie nous permet de renforcer le soutien multiforme que le gouvernement du Japon a apporté au peuple ami du Sénégal pour soutenir les efforts du gouvernement du Sénégal pour conduire des campagnes de vaccination, pour un accès équitable et sécurisé aux vaccins partout à travers le pays.

À ce titre, il est bien de rappeler le soutien que le Japon apporte à l’Institut Pasteur de Dakar, dans une perspective de souveraineté en matière de production de vaccins et l’appui à travers l’Unicef pour l’acquisition de vaccins et la consolidation de la chaine de froid. La disponibilité de vaccins apporte un nouvel espoir pour vaincre les maladies, sinon en réduire considérablement l’ampleur et leur impact sur notre vie quotidienne’’, a souligné le diplomate.

Il a aussi insisté sur le fait de relever le défi de leur conservation dans des conditions optimales et de leur transport dans les coins les plus reculés du pays. D’où ce don en équipements de chaine de froid et en moyens logistiques.

Toutefois, Izawa Osamu a insisté auprès des autorités sénégalaises sur la nécessité d’accélérer les procédures douanières pour la mise à disposition des équipements aux bénéficiaires. D’autant que ce retard, explique-t-il, crée des surcoûts qui impactent négativement sur le budget disponible pour les équipements. Il ajoute que toutes ces initiatives traduisent en actes l’Initiative pour la promotion de l’accès universel à la santé et au bien-être en Afrique, présentée dans le cadre de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (Ticad).

CHEIKH THIAM