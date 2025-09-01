Soutien aux détenus

Suite à la publication de son communiqué du 27 août 2025 et aux polémiques qui en ont suivi, le ministère de la Famille et des Solidarités a tenu à apporter des précisions. Selon une note rendue publique, un montant total de 1 125 850 000 FCFA a été dépensé pour la prise en charge de 1 931 ex-détenus assistés (973 290 120 F CFA, dont 7 790 120 F CFA pour les frais de transfert), 92 malades pris en charge (62 559 880 F CFA pour consultations, soins, médicaments et évacuation à l’étranger) ; l’assistance de cinq familles (50 000 000 F CFA à raison de 10 000 000 F CFA par famille) ; l’assistance en cours de quatre familles (40 000 000 F CFA à raison de 10 000 000 F CFA par famille).

Le ministère souligne, en effet, avoir reçu deux transferts de crédits au titre de l’assistance des ex-détenus et autres victimes de la période préélectorale : un virement de 500 000 000 F CFA (loi de finances rectificative 2024) et une dotation de 800 000 000 F CFA (loi de finances initiale 2025).

Il rappelle qu’une audience entre la ministre et des Familles de personnes décédées lors des manifestations a eu lieu le jeudi 21 août 2025, durant laquelle il a été partagé avec ces dernières les recommandations du comité chargé de proposer une assistance aux ex-détenus et autres victimes de la période préélectorale. Notamment, l’allégement des procédures pour les familles des personnes décédées afin de leur permettre de recevoir lesdits montants. Ainsi, le ministère informe la population que la prise en charge médicale des victimes se poursuit.